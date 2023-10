Étudier à l’étranger pour Algériens : voici les meilleures villes françaises pour 2024

Comme chaque année, l’Étudiant publie son étude annuelle des meilleures villes étudiantes en France. Un classement qui compare entre 46 villes françaises dans lesquelles vivent plus de 8000 étudiants. Montpellier, Strasbourg et Rênes sont en tête de cette liste.

L’étude se base sur plusieurs critères, notamment l’attractivité des étudiants internationaux, la formation, la vie étudiante, l’emploi et la dynamique économique.

Rentrée universitaire 2023/2024 : Top 10 des villes françaises où il fait bon d’étudier

Chaque année, un nombre important d’étudiants algériens choisissent la France pour poursuivre leurs études. D’ailleurs, les inscriptions à la nouvelle compagne universitaire sont, désormais, ouvertes pour les étudiants algériens et s’étaleront jusqu’au 10 décembre 2023.

Par ailleurs, pour pouvoir poursuivre sereinement ses études en France, le choix de la ville représente un élément primordial. Cette année, en tête de ce classement des meilleures villes françaises où il fait bon d’étudier, se positionne Montpellier avec 93 points, suivie par Strasbourg en deuxième place et Rênes en troisième place de ce podium.

Ce palmarès se poursuit donc avec Toulouse qui arrive en 4ᵉ place, Caen en 5ᵉ position, Nancy en 6ᵉ et Orléans en 7ᵉ place. De plus, ce classement des meilleures villes étudiantes en France inclut Angers qui occupe la 8ᵉ place, suivie par Clermont-Ferrand et Grenoble en 9ᵉ et 10ᵉ places de ce top 10.

Voici le cout de la vie étudiante en France

Pour rappel, dans un précédent rapport, la FAGE a fait état d’une nouvelle augmentation de la vie étudiante en France. En effet, la fédération des associations générales étudiantes estime que le cout de la rentrée 2023 s’élève à hauteur de 3024 euros en moyenne pour un étudiant de 20 ans en licence à l’université.

Par ailleurs, ce nouveau record est justifié par l’augmentation (+8%) des frais de la vie quotidienne estimés à 1824.82 euros, mais aussi la hausse des frais spécifiques à la rentrée, notamment les dépenses liées à la contribution de vie étudiante et de campus.

| À LIRE AUSSI :

>> Études en France 2024/2025 : les inscriptions à la nouvelle compagne désormais ouvertes

>> Campus France fait une nouvelle annonce pour les étudiants algériens