Étudier à l’étranger : nouvelles bourses pour les Algériens en 2023

Depuis plus de 16 ans, le programme Tomorow’s leaders, parrainé par le partenariat USA – Moyen-Orient, offre plusieurs bourses aux étudiants des premiers cycles, mais aussi à ceux des cycles supérieurs, en provenance des milieux-socioéconomiques les plus défavorisés, de la région du MENA.

En effet, le Tomorow’s leaders offre la possibilité de profiter d’un programme assez riche et diversifié dans l’une de ses universités agréées. Notamment, au niveau de l’université américaine du Caire, de l’université libano-Américaine et l’université américaine de Beyrouth.

Bourses d’études 2023 : comment être éligible au programme Tomorrow’s Leaders du MEPI ?

Pour être éligible à ce programme parainé par le MEPI, les candidats doivent être issus de la Syrie, de Tunisie, de Cisjordanie/Gaza ou du Yémen. Mais aussi du Maroc, de la Lybie, du Liban, de la Jordanie, d’Irak, du Bahreïn et d’Algérie.

Par ailleurs, ces candidats doivent satisfaire à certaines exigences du programme. Notamment :

être en dernière année du Lycée ou diplômé 2021/2022 pour le premier cycle ;

Disposer de résultats scolaires élevés prouvant la volonté du candidat de réussir son examen de fin d’étude ;

Faire preuve d’une bonne maitrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ;

Les candidats doivent faire preuve d’un besoin et être économiquement et financièrement méritant ;

être capable de voyager et de commencer son programme au plus tard le mois de septembre 2023.

En plus des de ces critères, les candidats du troisième cycle doivent s’engager à obtenir un master en deux années universitaires. Ces candidats doivent également fournir des documents justifiant leur situation financière. Par ailleurs, pour postuler à ce programme, il convient d’envoyer sa candidature via le site officiel du programme Tomorow’s Leaders. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour 2023.

Des étudiants algériens candidats du programme Tomorrow’s Leaders du MEPI

En plus d’un riche travail universitaire, les candidats du programme Tomorrow’s Leaders auront accès à des stages et des ateliers d’enrichissement, mais aussi à des professeurs encadreurs qui les aident à développer leurs capacités de leadership. Le programme Tomorrow’s Leaders offre, également, la possibilité aux étudiants du premier cycle de passer jusqu’à un semestre aux USA. Et ceux pour poursuivre leurs études.

De son côté, l’ambassade des États-Unis à Alger a partagé, sur sa page officielle, le cas d’Abdelmadjid Hayi. Un étudiant algérien, qui a réussi à achever ses études, après quatre ans au niveau de l’université Libano-Américaine. Et ce, grâce au programme Tomorrow’s Leaders du MEPI. Cette représentation diplomatique invite les étudiants algériens à suivre l’exemple d’Abdelmadjid et de s’inscrire à ce programme.