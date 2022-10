Étudier à l’étranger : le Qatar offre plusieurs bourses aux Algériens

Étudier à l’étranger signifie faire beaucoup de sacrifices. En effet, de nombreux Algériens se retrouvent à renoncer à leur rêve de poursuivre leur cursus à l’étranger à défaut de moyens financiers. Cependant, il est possible de s’attacher à ce rêve en décrochant une bourse d’étude dans un établissement étranger.

Dans ce même sillage, l’université Hamad Bin Khalifa au Qatar offre plusieurs bourses d’études pour les étrangers, dont les Algériens. En effet, ces dernières concernent plusieurs domaines d’études. Notamment, les sciences humaines et sociales, les sciences de la santé et de la vie, l’ingénierie, les sciences islamiques, le droit.

Par ailleurs, pour profiter de ces bourses de l’université Hamad Bin Khalifa, les candidats intéressés sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le premier février 2023. Cette bourse offre de multiples avantages, dont :

Une exonération des frais de scolarité ;

Une allocation mensuelle qui varie en fonction du programme suivi ;

un logement subventionné ;

Et enfin un billet de voyage aller-retour, vers l’Algérie, offert une fois par an.

Comment postuler à la bourse de l’université Hamad Bin Khalifa ?

Pour bénéficier de ces avantages, les étudiants algériens doivent soumettre leurs candidatures en ligne via le site officielle de l’université (cliquer ici). Pour s’y faire, le candidat doit remplir le formulaire d’adhésion et télécharger tous les documents exigés. Notamment, un passeport valide, des certificats d’études et des relevés de note, des lettres de recommandation et les résultats des tests de maitrises linguistiques.

Une fois le programme d’études choisi, le candidat recevra toutes les informations nécessaires pour un financement gratuit. Et ce, afin de bénéficier de la gratuité de la bourse de l’université Hamad Bin Khalifa. Par ailleurs, pour être accepté par cette institution universitaire, le candidat doit remplir certains critères d’éligibilité. Ces derniers sont propres à chaque programme et sont consultables via le site officiel de l’université.

La sélection des candidats pour les bourses, entièrement financées par l’université de Hamad Bin Khalifa, se fait sur la base de la compétitivité et d’excellence et de mérite académique. L’expérience en leadership et en service et les besoins financiers de la personne sont également pris en compte.