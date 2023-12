Étudier à l’étranger en 2024 : nouveau programme de bourses pour les Algériens

La représentation diplomatique de l’Union européenne en Algérie vient d’annoncer le lancement des candidatures pour le nouveau programme de bourse Erasmus Mundus. Notamment pour les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études en master en technologies géospatiales dans une université, en Allemagne, au Portugal et en Espagne.

C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué, mis en ligne en ce jeudi 14 décembre 2023, à l’adresse des étudiants algériens qui souhaitent bénéficier de ce nouveau programme de bourses.

Programme Erasmus Mundus pour les Algériens : une opportunité pour étudier en Espagne, Allemagne et au Portugal

La délégation de l’UE en Algérie informe que le dernier délai pour transmettre les candidatures est fixé pour le 15 janvier 2024. Ce programme Erasmus Mundus s’adressent pour les titulaires d’une licence, dans le domaine de l’information géographique, à savoir : la planification environnementale et régionale, la géographie, logistique et transports… Les étudiants présentant un profil d’informaticien et un intérêt pour le domaine des technologies géospatiales pourront candidater pour ce programme.

Par ailleurs, le programme exige également des connaissances en langue anglaise. Pour pouvoir postuler à ce programme et profiter d’une bourse d’études en Espagne, en Allemagne ou au Portugal, il convient de transmettre sa candidature sur le site officiel du programme ( cliquer ici).

Quels sont les avantages du programme Erasmus Mundus ?

En plus de décrocher un master dans l’une des universités d’Allemagne, d’Espagne ou du Portugal, les candidats à e programme bénéficieront d’un ensemble d’avantages. Et ce, pour profiter au mieux ce séjour, notamment :

Une allocation mensuelle de 1400 euros pendant 18 mois ;

Prise en charge des frais de scolarité à hauteur de 1700 euros par semestre ;

Couverture de l’ensemble des frais de diplôme ;

Prise en charge de tous les frais de visa et du voyage. Aucun financement n’est exigé pour les candidats.

| À LIRE AUSSI :

>> Visa de travail : voici les profils les plus recherchés en Italie

>> L’ambassade des USA lance le programme TechWomen pour les Algériennes