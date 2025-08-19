Étudiants étrangers en France : l’Algérie dépasse toujours la Chine, derrière le Maroc

Chaque année, de nombreux étudiants algériens partent à l’étranger pour continuer leurs études. La France est une destination privilégiée pour ceux qui souhaitent enrichir leur formation et leurs compétences grâce à une expérience internationale.

Selon un récent rapport de Campus France, l’organisme chargé d’accompagner les étudiants internationaux dans leurs démarches, en 2023/2024, la France a accueilli 430 466 étudiants étrangers dans son enseignement supérieur, soit une augmentation de 4.5% par rapport à l’année précédente.

Les étudiants internationaux représentent 14% de la population étudiante en France, un chiffre qui reste stable. Le pays est en bonne voie pour atteindre son objectif d’accueillir 500 000 étudiants étrangers d’ici 2027.

Plus de 34 000 étudiants algériens inscrits en France

Les étudiants algériens forment le deuxième groupe d’étudiants internationaux le plus important en France. Avec 34 269 étudiants inscrits en 2023/2024, ils représentent 8% du total des étudiants étrangers et ont dépassé les Chinois depuis 2020. Leur nombre est en constante augmentation avec une hausse de 7% en un an et de 10 % sur les cinq dernières années, d’après les chiffres de Campus France 2025.

Par ailleurs, les étudiants marocains sont en tête des nationalités étrangères en France. Ils étaient 43 354 pour l’année 2023/2024, représentant 10% du total des étudiants étrangers. Bien que leur nombre ait baissé de 4% en un an, il a tout de même augmenté de 4% sur les cinq dernières années.

Les étudiants chinois arrivent en troisième position, avec 27 123 inscrits, soit 6% des étudiants internationaux. Leur nombre a progressé de 6% sur un an, mais a diminué de 5% sur les cinq dernières années.

2 234 étudiants algériens inscrits dans les écoles de commerce en France

Les écoles de commerce françaises sont de plus en plus populaires auprès des étudiants internationaux. Elles accueillent aujourd’hui 14% de la population étudiante en France, soit plus de 60 000 inscrits en 2023. Ce nombre a doublé en sept ans. Les étudiants chinois et indiens sont en tête des étudiants étrangers dans les écoles de commerce françaises. La Chine représente 15% de ces étudiants et l’Inde 8%.

En seulement cinq ans, le nombre d’étudiants libanais dans les écoles de commerce a triplé, affichant une croissance de 201%. C’est trois fois plus rapide que la moyenne générale de ces écoles qui est de 70%. D’autres nationalités ont également connu une forte progression sur la même période :

Les étudiants algériens ont augmenté de 166%, soit un total de 2 234 étudiants inscrits dans les écoles de commerce ;

Les étudiants camerounais ont progressé de 146% ;

Les effectifs des étudiants ivoiriens et italiens ont doublé, avec des hausses respectives de 127% et de 108%.

