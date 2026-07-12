Étudiants étrangers : cette université française refuse la hausse des frais d’inscription

Alors que la flambée des frais d’inscription fragilise l’avenir des étudiants internationaux en France, Sorbonne Université fait bloc. Par un vote unanime, le Conseil d’administration a sanctuarisé sa politique d’exonération pour l’année universitaire 2026-2027.

Cette décision s’appuie sur le décret ministériel du 19 mai 2026. Bien que ce texte instaure des droits d’inscription différenciés pour les étudiants hors Union européenne, Sorbonne Université a choisi d’en exploiter les failles légales.

En utilisant pleinement ses marges de manœuvre, l’établissement garantit le maintien d’une stricte égalité de traitement sur ses campus.

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L’université de la Sorbonne adopte sa plitique d’exonération des frais d’inscription pour ses étudiants étrangers

Réuni le 7 juillet 2026, le Conseil d’administration de Sorbonne Université a tranché : sa politique d’exonération pour l’année 2026-2027 a été adoptée à l’unanimité. L’information a été officialisée dès le lendemain par un communiqué de l’établissement.

Cette décision concrétise la position adoptée par le Conseil dès le 9 juin 2026. Face aux menaces du décret ministériel, les administrateurs avaient exprimé leur vive préoccupation et rappelé leur attachement historique à une université ouverte à l’international.

Grâce à ce vote du 7 juillet 2026, les étudiants extra-communautaires ont la certitude de payer les mêmes frais de scolarité que leurs camarades français et européens. Une mesure protectrice qui s’inscrit pourtant en parfaite conformité avec le cadre juridique strict fixé par le décret du 19 mai 2026.

Annulation de la hausse des frais pour les étudiants hors UE

Concrètement, les étudiants hors Union européenne qui intègrent une Licence ou un Master à Sorbonne Université pour l’année 2026-2027 échapperont aux tarifs majorés du décret. Une économie majeure : au lieu de débourser 2 895 euros en Licence et 3 941 euros en Master, ils ne paieront que les frais d’inscription standards.

Au lieu des tarifs majorés, les étudiants concernés s’acquitteront des montants fixés par le ministère pour les publics français et européens : 170 euros en Licence et 243 euros en Master. Cette politique d’exonération cible précisément les nouveaux arrivants à Sorbonne Université ainsi que les étudiants en transition de cycle (comme l’accès au Master après une Licence). Quant à ceux qui poursuivent leur cursus en cours de cycle, aucun changement à prévoir : le décret ne s’appliquant pas à eux, ils restent automatiquement soumis au régime général.

Portant sur les droits d’inscription des étudiants hors Union européenne, le décret ministériel du 19 mai 2026 introduit une règle stricte : les universités ont l’autorisation d’exonérer ces publics, mais dans la limite maximale de 30 % de leurs effectifs extra-communautaires globaux pour l’année 2026-2027.

Pourquoi cette mesure est-elle possible ? Tout simplement parce qu’à Sorbonne Université, les nouveaux étudiants et ceux qui changent de cycle pèsent moins de 30 % des effectifs extra-communautaires totaux. Grâce à cette proportion, l’université dispose de l’enveloppe légale nécessaire pour exonérer 100 % des candidats qui remplissent les critères fixés par le Conseil d’administration.

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