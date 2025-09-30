Étudiants algériens : le nombre de visas pour la France repart à la hausse

Dans un climat de tensions bilatérales, l’ambassade de France en Algérie a dévoilé les données relatives aux visas étudiants pour l’année universitaire 2025. Ce sont 8 351 étudiants algériens qui se sont vus accorder le visa nécessaire pour poursuivre leurs études supérieures sur le territoire français.

Dans le contexte de la crise diplomatique entre Paris et Alger, le nombre de visas d’études finalement révélés par l’ambassade de France était très attendu par les étudiants algériens. Cette annonce fait suite à la lettre du président français, Emmanuel Macron, formulée le 6 août dernier à son Premier ministre, d’utiliser le levier « Visa-réadmission« .

Un mécanisme qui permet de suspendre les visas de long séjour aux citoyens des pays jugés « insuffisamment coopératifs » dans la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière.

8 351 étudiants algériens ont obtenu leur visa pour la France en 2025

L’ambassade de France à Alger a annoncé lundi 29 septembre le nombre de visas étudiants accordés cette année aux Algériens. Au total, 8 351 étudiants se sont vus délivrer un visa pour poursuivre leurs études supérieures à l’hexagone cette année.

En effet, ce chiffre présente une hausse de plus de 1 000 visas par rapport à l’année dernière. L’ambassade de France à Alger souligne également que 87 % de ces étudiants ont obtenu leur visa suite à leur acceptation par la procédure de candidature Études en France.

« Campus France et l’Ambassade de France en Algérie félicitent les 8351 étudiants algériens qui ont obtenu un visa pour venir étudier en France à la rentrée 2025. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 1 000 visas par rapport à l’année 2024. 87 % des étudiants ont obtenu leur visa suite à leur acceptation par la procédure de candidature Études en France. Si vous envisagez d’étudier en France, la prochaine campagne Campus France débute le 1ᵉʳ octobre prochain, lancez-vous !« , lit-on dans le communiqué de la représentation diplomatique française à Alger.

Campus France dévoile le nouveau calendrier de la procédure Études en France

Campus France a publié son calendrier des procédures pour l’année universitaire 2026/2027, destiné aux étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études en France. La campagne débutera le 1er octobre 2025 avec un processus entièrement dématérialisé.

Pour les candidats en Licence 1 et écoles d’architecture, le dépôt des dossiers est fixé au 15 décembre 2025, avec des entretiens jusqu’au 15 mars 2026 et une décision finale avant le 31 mai 2026. Les candidats en Licence 2, Licence 3, Master et écoles d’ingénieurs devront déposer leurs dossiers avant le 30 novembre 2025.

Des procédures spécifiques s’appliquent pour les classes préparatoires et BTS via Parcoursup, tandis que les candidatures en doctorat sont à retrouver sur le site officiel de Campus France et le Portail de la recherche en France. Les frais de dossier s’élèvent à 20 000 dinars algériens, payables dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande.

Points essentiels à retenir : tous les documents doivent être traduits en français par un traducteur agréé, et la demande de visa doit être effectuée au minimum deux mois avant le début des cours. La sécurité des identifiants de connexion est primordiale et ne doit jamais être partagée avec des tiers.

