Étudiants étrangers en France : l’Algérie se classe 2eme, voici les chiffres

Cette position témoigne de l’attractivité persistante des établissements français auprès des jeunes Algériens et de l’importance des mobilités universitaires entre les deux pays. Les universités françaises continuent ainsi d’accueillir de nombreux étudiants algériens, qui choisissent différentes filières et différents niveaux de formation, de la licence au doctorat.

D’après la fiche mobilité publiée par Campus France, sur la base des données du ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la grande majorité de ces étudiants est inscrite dans les universités publiques. Les autres poursuivent leur parcours dans des établissements spécialisés, notamment les écoles de commerce, les écoles d’ingénieurs, les écoles d’art et d’architecture, ainsi que les formations en classes préparatoires et en sections de techniciens supérieurs.

Une mobilité qui se poursuit pour la rentrée 2025-2026

La dynamique se maintient également avec l’arrivée de nouvelles promotions. Pour la rentrée universitaire 2025-2026, l’Ambassade de France en Algérie et Campus France Algérie ont annoncé la délivrance de plusieurs milliers de visas pour études à des ressortissants algériens.

Ces nouvelles mobilités viennent alimenter les échanges universitaires entre les deux pays et confirment l’intérêt des étudiants algériens pour les formations proposées dans l’Hexagone.

La distinction entre les étudiants déjà inscrits et les nouveaux bénéficiaires de visas reste toutefois importante : les premiers correspondent à l’ensemble des effectifs recensés sur une année universitaire, tandis que les seconds représentent un flux de nouvelles arrivées.

Avec cette deuxième place parmi les pays d’origine des étudiants internationaux, l’Algérie confirme donc son poids dans l’enseignement supérieur français et la place importante qu’occupe la mobilité universitaire dans les parcours de nombreux jeunes Algériens.

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Bourses Eiffel 2027-2028 : les étudiants algériens peuvent candidater pour poursuivre leurs études en France

Une nouvelle opportunité s’ouvre aux étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France. Campus France Algérie annonce le lancement de l’appel à candidatures pour les bourses France Excellence Eiffel 2027, destinées aux étudiants de niveau Master et Doctorat pour la rentrée universitaire 2027-2028.

Mis en place par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, ce programme d’excellence vise à attirer les meilleurs étudiants internationaux dans les établissements d’enseignement supérieur français. Il permet de soutenir des parcours académiques de haut niveau et de former de futurs cadres dans plusieurs secteurs prioritaires.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au mercredi 6 janvier 2027 inclus. Les candidats doivent toutefois anticiper leurs démarches, puisque les établissements français fixent leurs propres dates limites de réception des dossiers, qui peuvent être antérieures à cette échéance.

Sept domaines d’études concernés par les bourses Eiffel

Le dispositif France Excellence Eiffel couvre deux grands champs disciplinaires, répartis en sept domaines d’études accessibles aux candidats en Master et en Doctorat.

Le premier concerne les sciences et techniques, avec notamment la biologie et la santé, la transition écologique, les mathématiques et le numérique, ainsi que les sciences de l’ingénieur et l’ingénierie.

Le second champ porte sur les sciences humaines et sociales. Il comprend l’histoire, la langue et la civilisation françaises, le droit et les sciences politiques, ainsi que l’économie et la gestion.

Cette diversité permet aux candidats issus de différentes spécialités universitaires de présenter un projet de formation correspondant aux domaines soutenus par le programme.

Quel est le montant de la bourse et sa durée ?

La bourse France Excellence Eiffel prévoit une allocation mensuelle dont le montant varie selon le niveau d’études :

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Master : 1 200 euros par mois.

Doctorat : 2 100 euros par mois.

La durée du financement dépend du parcours choisi. Elle peut atteindre 24 mois pour une inscription en première année de Master (M1), 12 mois pour une deuxième année de Master (M2) et 36 mois pour la préparation d’un diplôme d’ingénieur.

Les bénéficiaires peuvent également profiter de plusieurs avantages, notamment une prise en charge de certains frais de transport, d’assurance et d’activités culturelles. Les frais de formation restent toutefois à la charge des établissements ou des étudiants.

Comment déposer sa candidature ?

Les étudiants algériens intéressés doivent respecter une procédure particulière. En effet, les candidatures à la bourse Eiffel ne sont pas déposées directement par les étudiants.

La première étape consiste à choisir une université ou une école française correspondant à son projet d’études, puis à contacter son service des relations internationales afin de connaître les conditions de candidature et les délais internes.

Si l’établissement accepte de soutenir le dossier, il se charge ensuite de transmettre la candidature à Campus France. Les dossiers envoyés directement par les étudiants ne sont donc pas acceptés.

Les résultats de la sélection pour la campagne 2027 devraient être communiqués au cours de la semaine du 12 avril 2027.

Les étudiants algériens qui envisagent de poursuivre un Master ou un Doctorat en France sont ainsi invités à préparer leur projet dès maintenant et à prendre contact avec les établissements susceptibles de les accompagner dans cette démarche.