Étudiants algériens en France : une présence en constante augmentation

À l’approche de la rentrée universitaire, Campus France fait état du nombre des étudiants internationaux qui ont fait le choix de poursuivre leurs études à l’hexagone. Comme chaque année, l’organisme chargé de la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger a dévoilé les chiffres clés de l’année 2024, en matière de mobilité étudiante.

Selon ces chiffres, la France demeure une destination de choix pour les étudiants internationaux qui ont décidé de poursuivre leurs cursus à l’étranger. Campus France fait état de 412 000 étudiants étrangers, sur le territoire français. Soit une augmentation de 3% en an et de 17% en cinq ans.

L’Algérie parmi les principaux pays d’origine des étudiants étrangers en France

Les chiffres clés de Campus France se concentrent sur l’année universitaire 2022/2023. Durant cette période, les étudiants originaires de l’Europe, d’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Nord sont les contingents les plus importants de la mobilité étudiante en France.

En effet, dans le classement des nationalités les plus présentes dans les universités françaises, les Marocains arrivent en tête de cette liste, avec un total de 45 162 étudiants, suivis par les ressortissants algériens qui occupent la deuxième place de ce podium avec un total de 32 147 étudiants, inscrits dans les universités et écoles françaises. Soit une hausse de 4 % en un an et de 5% en cinq ans.

Par ailleurs, dans la troisième place de ce podium arrivent les Chinois avec un total de 25 605 étudiants qui choisissent la France pour poursuivre leurs cursus universitaires.

La mobilité étudiante dans le monde en hausse

Campus France souligne dans son rapport annuel que la mobilité étudiante est répartie à la hausse après la crise pandémique du Covid-19. Durant cette période, le nombre d’étudiants internationaux a stagné, en raison des différentes politiques restrictives de plusieurs pays. Un constat confirmé par les données de l’institut des statistiques de l’UNESCO, d’Eurostat et de l’OCDE.

En revanche, depuis 2021, ces différents rapports témoignent d’une hausse significative du nombre des étudiants internationaux. En effet, ces derniers sont revenus plus massivement dans les différents pays d’accueil, dont la France, qui demeure une destination de choix pour ces étudiants étrangers.

À LIRE AUSSI :

>> Naturalisations, visas France et titres de séjour : voici la part des Algériens en 2023

>> France : nouvelle procédure pour le renouvellement des cartes de résident de 10 ans