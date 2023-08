Étudiants algériens en France : le coût de la rentrée universitaire atteint un nouveau record

De plus en plus d’étudiants algériens optent pour la France, pour poursuivre leur cursus universitaire. En effet, ils ont près de 31 032 étudiants inscrits dans l’un des établissements d’enseignement supérieur français. Et occupent ainsi la 2ᵉ place, après les Marocains, dans le classement des étudiants étrangers en France.

Cependant, ces étudiants vont devoir faire face à une nouvelle flambée des coûts de la vie étudiante en France. En effet, une nouvelle étude, établie par la Fédération des associations générales étudiantes, a semé la panique en France.

Rentrée universitaire 2023 : le coût de la vie étudiante flambe en France

C’est du jamais vu en 19 ans d’enquête, alerte la FAGE. Dans son rapport annuel, publié en ce mercredi 16 août 2023, la FAGE s’alarme contre une hausse historique du coût de la vie étudiante en France. Un constant qui a été également confirmé par l’UNEF.

En effet, pour cette rentrée 2023, la FAGE estime que le coût de la vie étudiante va atteindre les 3024.94 euros, contre 2 888.15 euros, le même coût de l’an dernier. Une hausse record qui s’explique par la crise sociale et géopolitique qui se traduit par une inflation record.

L’étude de la FAGE indique que cette hausse est également justifiée par l’augmentation des frais de la vie courante. En effet, ces dépenses connaissent une explosion pour atteindre la barre des 1199 euros, soit une hausse de 8.88% en comparaison avec les chiffres de 2022. Cette augmentation est due à la hausse des loyers en France (8.95%), mais aussi des prix de l’alimentation (15.43%).

Une revalorisation des montants des bourses attendue en septembre 2023

La rentrée universitaire est une étape qui se révèlera, pour la majorité des étudiants, insupportables. Notamment, pour les étudiants étrangers et ceux issus des familles modestes. Surtout si ces derniers décident de renoncer au soutien de leurs familles et à leur job étudiant.

L’étude de la FAGE regrette aussi les aides accordées à ces étudiants qui ne permettent pas de couvrir ces charges. Dans ce sillage, la FAGE réclame l’adoption de nouvelles mesures, dont l’ouverture du « un repas à 1 euro », pour toutes et à tous.

Pour rappel, il y a quelques jours, le gouvernement français a annoncé la revalorisation du montant de la bourse pour cadrer la précarité étudiante. Le ministère français de l’Enseignement supérieur a fait état d’une valorisation qui atteint les 37 euros par mois pour le montant de la bourse. Par ailleurs, pour l’année universitaire 2023/2024, les loyers Crous vont encore une fois être gelés.

