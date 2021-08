Etudiants Algériens en France : ASL Airlines maintient un tarif réduit

Alors que l’Algérie traverse la pire vague de contaminations depuis le début de la pandémie liée au nouveau coronavirus Covid-19, les frontières aériennes sont maintenues ouvertes, au grand bonheur de la diaspora qui redoutait une nouvelle fermeture totale.

Les étudiants Algériens en France constituent une partie non négligeable des voyageurs qui sont rentrés en Algérie pendant le mois de juin et de juillet. Avec l’approche de la rentrée universitaire, leur retour s’annonce imminent. C’est pour cela que la compagnie aérienne Française ASL Airlines avait pensé à leur faire un tarif réduit.

En effet, la compagnie Française avait annoncé dans un premier temps que les étudiants Algériens en France bénéficieront d’une réduction de 15 % sur les billets d’avion à destination de la France et au départ de l’Algérie. Cette offre était censée expirer le 31 aout prochain, mais la compagnie a finalement décidé de la maintenir jusqu’au 30 septembre 2021, comme cela a été annoncé par ASL Airlines.

L’offre d’ASL Airlines

Il est à rappeler que l’offre de la compagnie aérienne Française ASL Airlines pour les étudiants Algériens en France consiste en une réduction de 15 % sur leurs billets d’avion de retour en France. Cette réduction concerne les vols à destination de Paris au départ d’Alger, Béjaia et Annaba mais également les vols reliant la capitale Alger et la ville de Lyon.

Les voyageurs voulant bénéficier de cette offre devront présenter un visa d’étudiant. « pour tous les vols de retour spéciaux mis en place par la compagnie au départ de l’Algérie vers la France, les étudiants bénéficieront d’une réduction de 15% sur le tarif hors taxes disponible au moment de l’achat du billet », indique ASL Airlines.

En outre, la compagnie aérienne indique que les voyageurs ne présentant pas leur visa étudiant “seront refusés sur le vol et le billet sera perdu”, même s’il est à tarif réduit. La vente se fait sur le site de la compagnie et chez les agences représentant la compagnie à Alger et Tizi-Ouzou.