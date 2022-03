Étudiant algérien mort en Ukraine : son père lance un appel à Tebboune

Depuis jeudi 24 février en matinée après l’annonce faite par Vladimir Poutine de la nuit du 23 au 24 février 2022, le monde entier vit au rythme des annonces faites par les deux parties entrées en guerre.

Le dimanche 27 février 2022, le Ministère des Affaires Etrangères Algérien annonce un décès parmi nos compatriotes qui résident en Ukraine. Ce dernier s’appelait Mohammed Abdel Monaim, et était étudiant. Il est décédé dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine Kharkiv, des suites d’un bombardement russe.

Message du père de Mohammed mort en Ukraine à Tebboune

C’est dans une vidéo sur la Chaine Echourouk, que le papa du défunt Dr Talbi a lancé un appel au président de la République Abdelmadjid Tebboune, pour qu’il intervienne et lève les obstacles administratifs qui empêchent le rapatriement de la dépouille de son fils en Algérie.

Le père de l’étudiant décédé en Ukraine le 27 février dernier, a déclaré dans une déclaration à cette même chaine: « Monsieur le président Abdelmadjid Tebboune, je m’adresse à vous pour pleurer la perte de l’âme de mon fils. Je ne souhaite pas que son corps soit enterré loin de l’Algérie. Je demande d’intervenir pour lever les entraves administratives qui empêchent le rapatriement du corps de mon fils vers l’Algérie. »

Dr Talbi le papa de la victime algérienne en Ukraine, a poursuivi : « Je ne nie pas que des efforts soient faits pour transférer le corps du défunt en Algérie au niveau de la cellule de crise au ministère des Affaires étrangères et de l’ambassade d’Algérie à Pologne et à Kiev, en plus de nombreux associations caritatives dans d’autres régions, mais des obstacles administratifs entravent encore l’avancement du processus. »

Le papa du défunt conclut en remerciant : « tous ceux qui se sont tenus aux côtés de sa famille dans leur épreuve de quelque manière que ce soit … » et a dit : « je leur dis à tous, que Dieu vous récompense avec la meilleure des récompenses… »