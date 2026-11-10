Études en France : Campus France Algérie accorde un mois supplémentaire aux étudiants

Un mois de plus pour réaliser votre projet d’études en France ! Alors que le calendrier initial touchait à sa fin, Campus France Algérie a annoncé lundi 9 novembre le report de la date limite des candidatures hors DAP. Ce sursis inespéré offre aux étudiants algériens une marge de manœuvre précieuse pour peaufiner leur dossier sur la plateforme « Études en France ».

Bonne nouvelle pour les candidats : la date limite pour soumettre votre dossier hors-DAP sur la plateforme Études en France est désormais fixée au 22 décembre 2026, contre le 30 novembre initialement prévu par Campus France Algérie.

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Plus de temps pour postuler, la date hors-DAP repoussée au 22 décembre !

Selon une annonce faite lundi matin par Campus France Algérie, les étudiants postulant en L2, L3, Master ou en écoles spécialisées (ingénieurs et commerce) dans le cadre de la procédure hors-DAP disposent désormais jusqu’au 22 décembre 2026 pour finaliser leur dossier.

Pour rappel, la procédure hors-DAP (Demande d’Admission Préalable) s’adresse aux étudiants internationaux visant une inscription en Licence 2, Licence 3, BUT, Licence professionnelle, Master ou au sein d’une école d’ingénieurs ou de commerce en France.

Pour s’inscrire, l’étudiant doit d’abord créer son espace personnel en ligne. En cas de besoin, une messagerie intégrée à la plateforme Études en France permet de contacter directement Campus France pour poser ses questions.



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Frais de procédure et certifications de langue française requises

La clôture des candidatures est désormais repoussée au 22 décembre. Selon les précisions publiées par Campus France sur son site officiel, les candidats auront jusqu’au 15 mars 2027 pour passer leur entretien avec un conseiller pédagogique. Les frais de traitement du dossier s’élèvent quant à eux à 20 000 DA.

Pour la procédure hors-DAP, la présentation d’une certification de français est obligatoire. Le candidat doit fournir, dès le dépôt de son dossier, une attestation de réussite d’un niveau B1 minimum ; une convocation aux épreuves ne sera pas acceptée.

Les centres de l’Institut français d’Algérie proposent différents examens de langue (TCF DAP, TCF TP, TCF TP avec épreuve écrite, DELF-DALF). Ces certifications permettent de mesurer officiellement la compréhension et l’expression écrites et orales des candidats.

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