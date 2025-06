Études et regroupement familial en Espagne : ce qui change pour les visas à partir du 1er juillet

BLS International, le centre officiel de collecte des demandes de visa pour l’Espagne, vient d’annoncer des changements dans les procédures de demande des visas étudiants et de regroupement familial. Ces nouvelles mesures seront mises en œuvre à partir du 1ᵉʳ juillet.

Après avoir facilité l’accès à ses centres pour les proches de ressortissants espagnols, BLS revient dans un nouveau communiqué pour annoncer de nouvelles mesures pour le dépôt des dossiers de visa pour études et regroupement familial.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur dès le mardi 1er juillet 2025 pour faciliter le dépôt des dossiers de visa pour les catégories concernées.

🟢 À LIRE AUSSI : BLS facilite l’obtention de visa Schengen pour l’Espagne : voici qui est concerné

Changement pour les demandeurs de visa à Oran

À compter du 20 juillet 2025, d’importants changements concerneront les demandes de visa pour études et regroupement familial, pour les personnes relevant du consulat général d’Espagne à Oran. Désormais, ces dossiers devront être déposés au centre BLS International d’Oran.

Les rendez-vous pour ces catégories de visa seront accessibles chaque jour à partir de 20h, et ce, dès le 5 juillet 2025, via le site internet de BLS. Par ailleurs, BLS rappelle qu’il est important que le type de visa demandé doit impérativement correspondre à la catégorie du rendez-vous pris. Aucune exception ne sera accordée, alerte le centre.

Une autre modification majeure entrera en vigueur dès le 1ᵉʳ juillet 2025 : tous les documents d’état civil que le demandeur soumet, quel que soit le type de demande de visa déposé au centre de BLS International d’Oran, devront avoir été légalisés par le ministère algérien des Affaires étrangères au préalable.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyage en Tunisie depuis l’Algérie – Été 2025: Quel budget prévoir pour des vacances inoubliables ?

Simplification pour les proches de ressortissants espagnols

Le centre BLS International à Oran, chargé du traitement des demandes de visa pour l’Espagne, vient d’annoncer une simplification majeure des procédures pour certains demandeurs. Depuis le 22 juin, les parents et beaux-parents de citoyens espagnols résidant en Espagne peuvent désormais déposer leur demande de visa Schengen sans rendez-vous préalable.

Pour bénéficier de cette facilitation, les demandeurs doivent fournir plusieurs documents essentiels : le passeport ou la carte d’identité de l’enfant espagnol, une preuve du lien de parenté, une lettre d’invitation officielle de la police espagnole et le passeport du demandeur. Tous les documents algériens doivent être traduits et légalisés par le ministère des Affaires étrangères.

Cette mesure s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens entre l’Algérie et l’Espagne, une destination particulièrement prisée par les voyageurs algériens pour sa proximité géographique, ses liaisons de transport pratiques, ses plages ensoleillées et sa riche culture. Cette simplification administrative devrait contribuer à rendre l’Espagne encore plus attractive pour les familles concernées.