Études en France pour Algériens, TCF : l’IFA annonce de nouveaux tarifs

L’Institut français d’Algérie a publié un nouveau communiqué pour mettre en garde les étudiants algériens contre certaines pratiques frauduleuses liées à la démarche études en France. Et appelle les étudiants algériens à faire preuve de plus de vigilance.

En plus de ses mises en garde, l’institut français d’Algérie, IFA, annonce des changements concernant la tarification des tests TCF So, DAP et TCF Canada.

L’IFA met en garde les étudiants algériens

Dans son communiqué, l’Institut français d’Algérie met en garde les étudiants algériens contre des pratiques frauduleuses et appel à faire attention aux intermédiaires à qui ces étudiants confient leurs coordonnées et identifiants du compte « Études en France ».

Par ailleurs, l’IFA rappelle que toutes les démarches administratives liées à la procédure études en France (inscriptions, prise de rendez-vous) sont accessibles à titre gratuit pour tout le monde. L’iFA rappelle aussi les lourdes conséquences de présenter des documents frauduleux (TCF, diplômes, relevés de notes, attestation …), qui affectent la fiabilité du dossier.

Test TCF, DAP … : l’IFA annonce de nouveaux tarifs

Dans la suite de son annonce, l’Institut français d’Algérie a fait savoir qu’à partir de ce mois de janvier 2024, toutes les attestations définitives TCF seront transmises, exclusivement, par voie électronique. Les candidats sont, donc, dans l’obligation de bien renseigner leurs adresses e-mail lors de la prise de rendez-vous. Et ce, pour bien recevoir leurs attestations.

En revanche, à partir de ce mois de janvier 2024, l’Institut français d’Algérie affiche de nouveaux tarifs :

TCF SO tout public : 12 400 dinars ;

TCF DAP : 19 000 dinars algériens ;

TCF Canada : 37 000 dinars algériens.

