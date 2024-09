Études en France pour Algériens : le calendrier de la nouvelle campagne d’inscription dévoilé

La France demeure la destination favorite des étudiants algériens. Chaque année, de nombreuses personnes quittent le pays pour entamer leur cursus universitaire en France. En parlant des études supérieures, Campus France lève le voile sur le calendrier de la nouvelle campagne Étude en France.

La prochaine campagne d’inscription aux études en France sera ouverte à partir du 1ᵉʳ octobre prochain, pour permettre aux Algériens de poursuivre leurs études dans l’une des universités et établissements d’enseignement supérieur en France.

Étudiants algériens : Campus France annonce de nouvelles dispositions

Dans ce sillage, Campus France, l’organisme chargé de l’accompagnement des étudiants internationaux dans cette démarche, a fait part de son nouveau calendrier d’inscription à la nouvelle campagne Études en France. De plus, il annonce de nouvelles dispositions pour les candidats.

En effet, Campus France appelle les candidats concernés par cette démarche à respecter l’ensemble des dispositions suivantes pour réussir à s’inscrire à la nouvelle campagne :

La création d’un nouveau compte sur la plateforme Études en France doit se faire obligatoirement avec un passeport, vu que le site est relié directement à la plateforme France – Visas ;

sur la plateforme Études en France doit se faire obligatoirement avec un passeport, vu que le site est relié directement à la plateforme France – Visas ; Les candidats, n’ayant pas de passeport, sont appelés à entreprendre et anticiper les démarches pour l’obtention du document ;

pour l’obtention du document ; Les candidats ayant déjà un compte avec une carte d’identité nationale sont invités à prendre contact avec l’espace Campus France de rattachement pour la remplacer avec un passeport à partir du 1ᵉʳ octobre 2024.

Voici le calendrier des inscriptions à la nouvelle campagne Études en France

Pour la rentrée universitaire 2025/2026, les étudiants algériens désireux de poursuivre leurs études en France sont appelés à transmettre leurs candidatures sur le site de Campus France (cliquer ici) à partir du 1ᵉʳ octobre 2024, pour pouvoir enchaîner avec les autres étapes de cette démarche.

Par ailleurs, les étudiants, inscrits en licence 1, ont un délai qui s’étale jusqu’au 12 décembre 2024, pour soumettre leurs candidatures et payer les frais de dossier. Les personnes inscrites en licences 2 et 3 sont appelées accomplir cette opération avant le 22 décembre 2024.

Selon le nouveau calendrier de Campus France, les entretiens sont programmés jusqu’au 16 février 2025 pour les étudiants en licence 1 et jusqu’au 9 mars 2025 pour les étudiants algériens en licence 2 et 3. Par ailleurs, la validation des choix définitifs est prévue avant le 31 mai 2025.

Campus France met en garde les étudiants algériens

Toujours dans le cadre de la nouvelle campagne Études en France, profite de son annonce pour appeler les candidats à ne pas confier leurs dossiers à des personnes tierces, y compris leurs coordonnées personnelles et leurs identifiants du compte.

De plus, l’organisme rappelle que tous les documents doivent être traduits en français auprès d’un traducteur assermenté. Il est important de rappeler que les frais du dossier, notamment 20 000 dinars, sont à régler 48 heures après la soumission du dossier. Passé ce délai, le candidat sera exclu de la campagne Études en France.

Campus France invite les étudiants algériens à respecter les dates indiquées et les critères de recevabilité et rappelle que la production de faux documents est une pratique punie par la loi et entraîne l’exclusion de la personne de toutes les procédures consulaires et de la démarche Campus France.

