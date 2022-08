Études en France : comment prendre un rendez-vous tcf à Alger ?

Le Test de Connaissance en langue Française ( TCF ) est une étape incontournable dans les démarches pour les études en France pour les Algériens.

Jeudi dernier, l’institut français d’Algérie a annoncé, dans un communiqué rendu public, des changements de procédure d’inscription au TCF, et ce, à partir du mois d’août.

Comment prendre un rendez-vous TCF ?

La prise de rendez-vous pour le test doit être obligatoirement validée par le paiement préalable des frais d’examen et de service dans une agence de la Banque de Développement Local (BDL). En effet, un rendez-vous non prépayé sera annulé et le nombre de rendez-vous disponibles par jour est fixé par l’Institut Français d’Algérie.

Les étapes à suivre pour l’inscription à l’épreuve sont :

D’abord créer un compte VFS avec vos identifiants (prénom, nom, adresse électronique valide et consultable et numéro de téléphone)

Choisir sur le site le type d’examen : TCF TP (tout publie) ou TCF Canada.

Une page s’affiche avec des champs à remplir avec vos informations personnelles. Il est ainsi nécessaire de vous munir de votre carte d’identité biométrique.

Vérifier toutes les informations remplies avant de passer à l’étape suivante. Toute modification ne sera pas autorisée par la suite, Sélectionner la date d’examen selon la disponibilité

Au terme de la procédure, une réservation de rendez-vous s’affiche à l’écran

Une convocation à l’examen instantané sera envoyée par message électronique à l’adresse indiquée. Dans les jours ouvrables.

Payer les frais

Les frais à payer se composent des droits d’examen destinés à l’Institut Français d’Algérie et les frais de service perçus par le prestataire VFS Global.

TCF SO tout public : 13 600 DA

Les droits d’examens de l’institut français d’Algérie sont de 10 000 DA

Les frais de service de VFS global sont de : 3 600 DA

TCF Canada : 38 200 DA

Les droits d’examens de l’institut français d’Algérie sont de : 32 000 DA

Les frais de service de VFS global sont de : 3 600 DA

Le jour de l’épreuve

Au centre d’examen délocalisé, vous devez vous présenter une heure avant votre rendez-vous muni de : Votre pièce d’identité biométrique, votre convocation à l’examen et en cas d’absence le jour de l’examen, votre convocation sera annulée et vous devrez recommencer toute la procédure.

Concernant l’annulation des rendez-vous, elle n’est pas autorisée. Car si vous avez payé les frais d’examen et les frais de service, ces derniers ne seront pas remboursés et aucun report de session n’est autorisé.