Études en France 2024/2025 : les inscriptions à la nouvelle compagne désormais ouvertes

Les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études à l’étranger pourront désormais soumettre leurs candidatures pour la nouvelle session de la compagne études en France. En effet, Campus France a annoncé que les candidatures sont désormais ouvertes. Et ce, à partir de ce 1ᵉʳ octobre 2023.

En effet, les étudiants algériens pourront enfin envoyer leurs candidatures. Le nouveau calendrier des procédures est désormais disponible sur le site campus France.

Nouvelle compagne études en France : voici le nouveau programme des procédures à suivre

Dans un communiqué publié sur son site officiel, campus France a fait savoir que les étudiants algériens, en 1ʳᵉ année licence architecture, disposent jusqu’au 10 décembre 2023, pour soumettre leurs dossiers de candidature et payer leurs frais d’inscription. Tandis que pour les étudiants en licence 2 et 3, Licence professionnelle

et Master/ École d’ingénieurs & de commerce, Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), ce délai s’étale jusqu’au 17 décembre 2023.

Par ailleurs, ces étudiants disposent d’un délai qui s’étale, respectivement, jusqu’au 11 février et 10 mars 2024, pour passer leurs entretiens. Dans son nouveau programme, Campus France indique aussi que les étudiants algériens désireux de poursuivre leurs études en France sont appelés à valider leur choix définitif avant le 15 mai 2024.

En ce qui concerne, la demande de visa auprès des services consulaires, cette procédure commencera à partir du 15 mai 2024 et au moins deux mois avant le début des cours en France, lit-on sur le site de Campus France.

Campus France : quel est le montant des frais de dossier ?

Le communiqué de Campus France indique que le montant des frais de dossiers s’élève à 20 000 dinars algériens. Par ailleurs, ces frais sont à soumettre dans les 48 heures qui suivent la soumission du dossier de candidature. Une fois le délai dépassé, le candidat sera exclu de la compagne 2024/2025.

Par ailleurs, Campus France a profité de l’occasion pour mettre en cadre ces candidats. En effet, l’organisme rappelle que la production de faux documents est un délit puni par la loi. Et entraine l’inéligibilité du candidat aux procédures Campus France et consulaires.

