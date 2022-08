Études en Angleterre : lancement d’une bourse pour les Algériens

La rentrée scolaire de cette année s’approche et celle de l’année suivante est déjà en préparation dans certaines institutions.

Beaucoup d’Algériens, ont pour ambition de faire leurs études à l’étranger et ont déjà débuté leurs recherches et leurs démarches estudiantines. Parmi les pays vers lesquels les étudiants algériens se tournent il y a l’Angleterre. Que ce soit pour ses programmes d’enseignement ou pour la qualité de vie qu’il propose, le pays est une destination de prédilection.

C’est dans ce cadre que l’ambassade britannique à Alger a fait une annonce ce lundi 1er août 2022 dans laquelle elle révèle l’ouverture de la bourse Chevening.

Les dates d’inscriptions ont été fixée du 2 août au 1er novembre 2022, et concerneront l’année scolaire 2023/2024 pour que les potentiels gagnants puissent étudier dans une université britannique dans le but d’avoir une maîtrise dans le domaine qu’ils veulent.

Les gagnants de cette bourse verront leurs frais d’études pris en charge et financés par le gouvernement britannique.

Dans la publication, l’ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie Sharon Wardle affirme inciter les candidatures « de la part d’Algériens talentueux qui ont le potentiel de devenir leaders dans leurs domaines de prédilection ».

Quels sont les critères pour être éligible

Cette bourse offre une opportunité aux étudiants ambitieux, et la sélection se fait sur la base de plusieurs critères.

L’institution précise donc que « le candidat idéal n’existe pas ». Aucun barème, ni de normes spécifiques d’admission n’ont été communiqués et tous les domaines de formation sont acceptés.

Néanmoins, quelques pré requis sont nécessaires comme « l’ambition, des qualités de leadership et une solide formation universitaire ». L’ambassade privilégie aussi les personnes ayant au moins deux ans d’expérience.

En effet, après leur formation d’une année, les diplômés des plus grandes universités britanniques auront accès au réseau alumni, où se regroupent 50 000 leaders et innovateurs à travers le monde entier, une occasion pour eux de bâtir « un réseau solide de références dans divers domaines ». Un site Internet a été mis en place, pour que les intéressés puissent avoir accès au portail d’inscription mais aussi aux différentes informations pouvait être utiles : https://www.chevening.org/scholarship/algeria

Qu’offre la bourse Chevening aux étudiants ?

La bourse Chevening est le programme de bourses internationales du gouvernement britannique. Des bourses sont offertes aux personnes motivées et éligibles pour étudier au Royaume-Uni pendant un an.

Le programme de maîtrise sélectionné sera donc totalement financé et les frais de scolarité couverts. De plus, a la fin du cursus entamé l’étudiant rejoindra « une communauté diversifiée de plus de 50 000 anciens élèves mondiaux ».

Cette bourse reste alors une bonne opportunité d’avenir pour les Algériens qui désirent aller au delà des frontières.