Études au Canada : l’université LAVAL ouvre des formations en ligne

Depuis le début de la pandémie, la toile a vu l’essor des formations en ligne, dont certaines sont offertes par des établissements de renommée. L’université LAVAL au Québec dispose des MOOC (massive open online course) gratuits de poursuivre des études au Canada depuis l’Algérie.

Il est important de rappeler que cet établissement existe depuis 350 ans et a formé et diplômé plus de 326 000 personnes. Elle a pour vocation de contribuer au progrès de la communauté et de la société québécoise. Leader en formation à distance, l’Université Laval met à la disposition des étudiants plus de 1500 cours en ligne, plus de 135 programmes à distance et 6 MOOC.

Les MOOC : ces formations en ligne ouvertes à tous

Grâce aux plateformes de formations à distance, il n’est plus nécessaire de se déplacer au Canada pour avoir un diplôme issu d’une université canadienne. De plus, les formations en ligne ouvertes à tous sont généralement de courte durée, ne dépassant pas les 15 jours. À la fin de chaque MOOC, l’étudiant a le choix de demander un certificat de réussite sous format électronique, dont le coût est relativement faible.

Les formations en ligne gratuites offertes par la plateforme de l’université LAVAL comprennent :

Développement durable: enjeux et trajectoires : il s’agit d’un MOOC créé en collaboration avec l’institut EDS, sa durée est de 7 semaines, le dernier délai pour s’y inscrire est le 21 février 2022.

Le Québec nordique: enjeux, espaces et cultures : créé par l’Institut nordique du Québec (INQ), cette formation dure 7 semaines et le dernier délai pour s’y inscrire est le 25 février 2022.

Le management responsable : l’inscription à cette formation a déjà été clôturée.

Le point sur le TDAH: Comprendre et s’outiller pour mieux accompagner nos jeunes à la maison et Le point sur le TDAH: Comprendre, soutenir et accompagner les jeunes en milieu éducatif : il s’agit de deux formations distinctes qui durent 8 semaines chacune, et dont la fin des inscriptions respectives sont prévues pour le 11 mars 2022.

Commotion cérébrale: prévention, détection et gestion dans mon milieu : L’inscription à ce MOOC a déjà été fermée.

Pour permettre aux étudiants de connaître les prochaines date de réinscription pour les MOOC déjà clôturés, la plateforme de l’université LAVAL propose un abonnement à sa News Letter.