Études au Canada : comment postuler à la session d’hiver ?

Outre le système éducatif canadien de renommée mondiale, le temps consacré à vos études au Canada vous permet d’accéder à la résidence permanente après avoir obtenu votre diplôme. Autrement dit, vous pouvez quitter l’Algérie pour le Canada de façon permanente et y vivre. Tel est le souhait de la majorité des étudiants algériens.

Pour commencer le processus de candidature en temps voulu et être admis auprès d’une université canadienne publique, il est possible pour les étudiants étrangers notamment les algériens de postuler à ces établissements en trois sessions, à savoir : la Session de l’automne, de l’été et de l’hiver.

En revanche, pour les étudiants algériens souhaitant postuler pour la session d’automne de l’année 2022, il est déconseillé de le faire mais plutôt de reporter la demande pour l’hiver 2023.

Si vous décidez de postuler pour la session d’automne 2022, vous prenez le risque de plusieurs faits, notamment celui lié au temps pris par l’université en question pour vous répondre. De son côté, le CAQ risque aussi de mettre beaucoup de temps à vous parvenir, soit environ huit semaines.

De manière générale, il faut présenter sa demande de permis d’études avant son arrivée au Canada. Cependant, certaines personnes ont la possibilité de demander un permis d’études en étant déjà dans le pays. En outre, dans certains cas, vous pouvez déposer votre demande au moment de votre arrivée au Canada, au point d’entrée. Dans tous les cas, une telle procédure prend au moins deux mois et demi pour avoir le permis d’étude.

Dans un tel délai court, il est possible que les services et les agents d’immigration concernés reçoivent des tas de dossiers. Une raison pour laquelle il est judicieux de postuler à une université canadienne pour l’hiver 2023, ainsi vous donner suffisamment de temps à ces services de bien étudier et traiter votre dossier.

Par ailleurs, pour les étudiants algériens qui souhaitent tout de même postuler pour la session automnale, il est conseillé d’éviter les universités québécoises mais d’opter pour l’université de l’Ontario français ou encore pour celle de sainte Anne.

Combien de temps faut-il pour avoir un visa d’étudiant canadien?

Il est généralement très rapide de déposer une demande de visa d’étudiant canadien pour l’Algérie. Il faut compter environ 15 jours, mais il convient de prévoir un délai d’un mois à six semaines pour le traitement du visa, dans le cas où des documents supplémentaires sont exigés par les autorités canadiennes.

Habituellement, 15 jours sont suffisants car ils ne nécessitent pas d’entretien pour la délivrance du visa et du permis d’études canadien. Ne prévoyez aucun vol entre l’Algérie et le Canada tant que vous n’aurez pas obtenu votre visa.

Il convient toujours de prendre un peu de temps pour postuler depuis l’Algérie. Il est fréquent que le gouvernement canadien réclame des documents supplémentaires.

Rappelez-vous qu’un visa d’étudiant au Canada permet, pour beaucoup, de devenir résident permanent ou citoyen canadien. L’immigration canadienne tient donc à mener les choses à bien, ce qui nécessite parfois un peu plus de temps. La démarche d’obtention du visa d’étudiant canadien est équitable et les ressortissants algériens ne font généralement pas l’objet de contrôles de sécurité supplémentaires.