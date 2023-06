« Être la mère d’un joueur ne suffit pas », l’agent de Hakimi critique la mère de Mbappé

La mère de l’international français, Kylian Mbappé, est au cœur d’une polémique. En effet, d’origine algérienne, Fayza Lamari, a récemment inauguré sa nouvelle société de conseil et d’accompagnement des joueurs professionnels. Une société qui vise à représenter les meilleurs talents du football européen.

Après avoir conclu un accord avec le joueur d’origine algérienne, Rayan Charki, la mère de Mbappé vise cette fois un joueur du Paris Saint-Germain.

Ainsi, Fayza Lamari aurait approché le latéral marocain, Achraf Hakimi, pour s’occuper de ses intérêts et l’inclure dans son nouveau projet du clan de Mbappé.

Un geste qui a déplu à l’agent de Hakimi, Alejandro Camaño, qui a attaqué la mère de Mbappé, Fayza Lamari.

Affaire Hakimi – Mbappé : « l’importance de Fayza Lamari sur le marché des transferts est nulle », l’agent de Hakimi

Dans une interview livrée au quotidien espagnol AS, l’agent d’Achraf Hakimi est revenu sur les rumeurs concernant un éventuel accord entre le latéral marocain et la société du clan Mbappé. Ainsi, Alejandro Camaño a dit, « Achraf a une relation spéciale avec Kylian. Nous respectons cela. Mais, de là à laisser fuiter qu’Achraf peut faire partie de l’agence de la mère de Mbappé… C’est inhabituel. Fayza Lamari manque d’expérience sur le marché », dit-il.

L’agent d’Achraf Hakimi tacle Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qui désire lancer sa société de représentation de joueurs et qui aurait – selon les rumeurs – des vues sur le marocain ! 😤👊🏽 « Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur… pic.twitter.com/uR6h8cfdAv — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 24, 2023

Ils sont très proches l’un de l’autre, et maintenant, ils pourraient être sous la même casquette. Or, pour le représentant du joueur marocain, cela n’est pas envisageable, « Nous sommes surpris que le seul et unique fait d’être la mère d’un joueur important lui permette de se positionner sur certains joueurs. Elle n’est personne sur le marché des transferts. Elle n’a réalisé aucun deal jusqu’à présent et elle ne connaît rien à cette profession », ajoute-t-il.

Alejandro Camaño, agent d’Achraf Hakimi, a encore déclaré,« Nous avons vu le travail des certains parents qui deviennent agents. C’est une insulte au métier. Fayza Lamari n’a aucun joueur à part son fils. Elle n’a pas assez d’expérience dans le domaine », explique-t-il.