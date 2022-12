Eto’o agresse un algérien au Qatar (Vidéo)

Alors que la soirée du lundi se soldait sur la bonne humeur après le sifflet final de la rencontre comptant pour les huitièmes de finale de la coupe du monde entre le Brésil et la Corée du Sud, l’heure était aux représailles du côté camerounais.

Ainsi, dans une vidéo publiée par le média hispanophone, La Opinion, le président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o a été l’auteur d’un dérapage sans précédent aux abords du stade 974 au Qatar.

Dans ce sens, laissant libre cours à sa colère, Samuel Eto’o a agressé un supporter algérien. Questionné sur le résultat du tristement célèbre match de Tchaker pour le compte du barrage qualificatif à la coupe du monde 2022, Samuel Eto’o n’a visiblement pas apprécié le sous-entendu de la question du jeune Algérien.

Pire, le premier responsable du football camerounais a profité de sa position aventureuse en étant entourée de plusieurs personnes pour s’en prendre physiquement au jeune supporter algérien. Un agissement étonnant, voire ahurissant, de la part d’un responsable d’une instance footballistique.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

La réaction du jeune Algérien agressé par Samuel Eto’o

Subissant les représailles acharnées du président de la FecaFoot, fédération camerounaise de football, Said Mamouni, jeune YouTube algérien, s’est exprimé dans une vidéo publiée après son agression.

En effet, le jeune Said Mamouni a dit, « dans un premier temps, j’ai lui ai posé la question sur ce qui se dit à propos de l’arbitrage de Bakary Gassama. Je lui ai demandé de répondre aux accusations de corruption qui ont enflammé la toile après le match de l’Algérie et le Cameroun. » explique-t-il dans une vidéo filmée dans un poste de police.

Ainsi, le jeune Algérien a déposé plainte contre Samuel Eto’o, le principal agresseur, et contre une autre personne qui aidait le président de la fédération camerounaise de football a immobilisé le jeune Algérien lors de cette agression.

Revenant sur les dégâts de son agression, Said Mamouni a ajouté, « j’ai des bleus sur mon bras, il m’a frappé alors qu’une autre personne me tenait. Ma caméra et mon microphone son cassé suite à cette agression. Il les a cassés. » dit-il.

Le jeune Algérien a déclaré qu’il a « confiance en la justice du Qatar qui enquête actuellement sur l’affaire de son agression par Samuel Eto’o » indique-t-il.

Cette affaire vient s’ajouter aux autres maux que Samuel Eto’o vit avec la justice espagnol.

Dérapant du mode de conduite qu’une personnalité publique devrait suivre, Samuel Eto’o est sorti de sa tanière pour briser l’image du lion.