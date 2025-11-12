Etihad Airways : la ligne Abu Dhabi – Alger annulée avant même son lancement

La compagnie émiratie Etihad Airways ne desservira finalement pas l’aéroport international d’Alger… du moins pas immédiatement. La nouvelle liaison directe Abu Dhabi – Alger, très attendue, a été reportée par la compagnie qui évoque des « raisons indépendantes de sa volonté » pour justifier ce contretemps.

Pour rappel, en novembre 2024, Etihad Airways avait annoncé en grande pompe le lancement de cette ligne aérienne et avait même lancé les réservations sur ses vols avec des tarifs alléchants à partir de 61 000 dinars algériens pour des voyages en classe économique et 287 000 dinars en business classe.

Pourtant, la réaction rapide de la société de gestion des services, démentant le lancement de cette ligne aérienne, a directement jeté un froid sur ce projet : »La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger dément ce qui est indiqué concernant la nouvelle ligne aérienne desservie par Etihad Airways reliant l’aéroport d’Alger à l’aéroport d’Abu Dhabi« , avait annoncé à l’époque l’aéroport d’Alger.

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie renforce ses vols vers la France : deux nouvelles liaisons dès le 1er décembre



Etihad Airways reporte encore une fois le lancement de ses vols vers Alger

La liaison directe Abu Dhabi – Alger n’a pas été lancée comme prévu. Le vol inaugural qui devait avoir lieu le 7 novembre dernier a été annulé et l’ouverture de la ligne a été reportée à une date indéterminée, a fait savoir la compagnie dans un communiqué.

Après une première annonce fin de l’année dernière, Etihad Airways avait officiellement confirmé début septembre l’ouverture de sa liaison Abou Dhabi – Alger pour le 7 novembre 2025, avec quatre vols hebdomadaires.

Or, le vol inaugural de ce 7 novembre a été affiché comme « annulé » sur toutes les plateformes de suivi. Il en va de même pour toutes les dessertes prévues dans les jours qui suivent, dans les deux directions. L’attente continue.

Remboursement intégral des passagers

Par ailleurs, dans son communiqué, Etihad Airways a confirmé que les vols EY737 et EY738 étaient « temporairement reportés pour des raisons indépendantes de sa volonté« , oui une excuse classique qui ne dit rien aux passagers concernés.

Les voyageurs, déçus, n’auront plus qu’à choisir entre un voyage avec escale ou un remboursement intégral comme le propose Etihad Airways dans son communiqué : « Les passagers concernés sont replacés sur d’autres vols dans la mesure du possible ou bénéficieront d’un remboursement intégral. Veuillez vous assurer que les coordonnées de vos passagers sont à jour dans leur dossier de réservation (PNR)« .

Le transporteur aérien a également précisé : « Etihad Airways reste pleinement engagée sur le marché algérien et se réjouit de pouvoir y lancer ses opérations dès que possible« .

🟢 À LIRE AUSSI : Air Algérie casse les prix : vols vers Rome, Lyon ou Montréal à prix promo jusqu’à fin novembre

