Été et Ramadan 2022 : vers un nouveau plan de distribution de l’eau

Alors que l’Été et le mois sacré de Ramadan approchent, le conseil des ministres évoque le dossier de la crise de l’eau, mais aussi le plan de distribution de ce liquide précieux.

Présidée par le président Abdelmadjid Tebboune, la réunion du conseil des ministres de ce dimanche 13 février a été marquée par l’examen du dossier de la crise de l’eau.

Tebboune veut un nouveau plan de distribution

En effet, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a ordonné, lors de la réunion, la mise en place d’un nouveau plan de distribution de l’eau potable. Ce dernier, devrait être mis en place à partir de Ramadan 2022 afin de couvrir les besoins des Algériens durant le mois sacré, mais également pour la saison estivale.

Pour cela, le président Tebboune a ordonné d’œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées afin d’achever les projets des cinq stations de dessalement d’eau de mer.

Par ailleurs, le président a donné des instructions pour le lancement d’un examen visant à évaluer le véritable volume de consommation quotidienne de l’eau potable au niveau des wilayas d’Alger, Oran et Constantine.

Selon la présidence de la république, cet examen vise à revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale un million et 250 mille mètres cubes pour quatre millions de citoyens.