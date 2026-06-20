Eté 2026 : Une destination de premier plan exempt deux catégories d’Algériens de visa

Un décret signé par le président turc Recep Tayyip Erdoğan et publié au Journal officiel de la République de Turquie le 19 juin 2026 vient de transformer radicalement les conditions de voyage entre les deux pays.

Désormais, les ressortissants algériens âgés de 15 à 50 ans, munis d’un passeport ordinaire, peuvent entrer sur le territoire turc sans visa, à des fins touristiques ou de transit.

Une décision qui concerne une part massive de la population algérienne et qui marque un tournant concret dans les relations bilatérales.

Le décret Erdoğan fixe un cadre précis pour les voyageurs algériens

Pris en application de l’article 18 de la loi turque n°6458 relative aux étrangers et à la protection internationale, ce texte présidentiel cible une tranche d’âge particulièrement active.

Étudiants, touristes, professionnels en déplacement : ce sont précisément ces profils qui se heurtaient jusqu’ici aux contraintes administratives du visa.

🟢 À LIRE AUSSI : OFFICIEL. L’Algérie sort de la liste grise du GAFI

La mesure s’accompagne toutefois d’un encadrement clair. La durée maximale de séjour autorisée est fixée à 90 jours, calculés sur une fenêtre mobile de 180 jours.

Toute activité rémunérée ou installation durable reste soumise aux autorisations habituelles. L’exemption de visa couvre exclusivement le tourisme et le transit, sans ouvrir de droit au travail ni à la résidence.

Un signal fort issu d’un partenariat stratégique en pleine expansion

Ce n’est pas un geste isolé. Derrière cette facilitation de voyage se lit la densité croissante des liens entre Alger et Ankara.

Le fait qu’Erdoğan ait lui-même apposé sa signature sur ce décret n’est pas anodin : cela traduit l’importance que la Turquie accorde à l’Algérie, perçue comme un partenaire pivot en Méditerranée et sur le continent africain.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie – Turquie : Tebboune et Erdogan signent plusieurs accords stratégiques

La Turquie figure aujourd’hui parmi les investisseurs industriels et commerciaux les plus présents sur le sol algérien. Cette exemption de visa s’inscrit donc dans une logique de rapprochement global, bien au-delà du simple tourisme.

Elle devrait mécaniquement stimuler les flux de voyageurs dans les deux sens et renforcer les liens humains entre les deux peuples.

La Turquie n’est pas une destination nouvelle pour les voyageurs algériens. Elle figure depuis plusieurs années parmi les pays les plus fréquentés, que ce soit pour le tourisme, les soins médicaux, les études ou les affaires.