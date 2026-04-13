Été 2026 : Sonelgaz sort le grand jeu pour sécuriser l’approvisionnement électrique

Face à une demande record qui devrait franchir la barre des 22 000 mégawatts cet été, le groupe public Sonelgaz déploie une stratégie d’envergure. Entre nouvelles capacités de production, investissements massifs dans le Sud et restructuration régionale, l’objectif est de garantir un service sans interruption pour tous les Algériens.

Pour répondre à la canicule et à la hausse de la consommation, Sonelgaz a annoncé la mise en service imminente de plus de 1 855 mégawatts (MW) supplémentaires. Ce renforcement cible prioritairement :

Le réseau électrique national interconnecté.

Le pôle stratégique In Salah-Adrar-Timimoun.

Les réseaux isolés du Grand Sud.

Infrastructures : Le chantier de la fiabilité

L’amélioration du service ne repose pas seulement sur la production, mais aussi sur le transport de l’énergie. Avant le début de la saison estivale, le groupe prévoit :

58 nouvelles infrastructures de transport d’électricité.

644 postes de transformation (moyenne et basse tension).

L’installation de plus de 1 640 km de nouveaux réseaux.

Le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, a jugé les résultats de l’exercice 2025 particulièrement satisfaisants. Toutefois, il a insisté sur l’obligation de finaliser les chantiers prévus pour l’été 2026.

Selon lui, la sécurisation de l’offre énergétique est indispensable pour accompagner la croissance économique que connaît actuellement l’Algérie, avec des prévisions de consommation nationale qui devraient franchir le seuil critique des 22 000 mégawatts.

Agriculture et Grand Sud : Comment Sonelgaz booste l’économie locale

Le Sud algérien bénéficie d’une attention particulière avec la construction de nouvelles centrales à Timiaouine et Bordj Omar Driss.

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Parallèlement, l’effort de raccordement des périmètres agricoles se poursuit avec l’objectif d’atteindre 110 000 exploitations raccordées (contre 96 171 fin 2025).

Exportations, raccordements et profits : Les chiffres clés de Sonelgaz en 2025

Le groupe affiche des indicateurs de performance solides pour l’exercice écoulé :

Chiffre d’affaires : 496 milliards de DA.

Investissements : 463 milliards de DA.

Exportations : 221 millions d’euros.

Taux d’électrification nationale : Près de 99 %.

Raccordement gaz : Près de 70 %.

Digitalisation de Sonelgaz : Vers un service « zéro papier »

Pour améliorer la réactivité de l’entreprise, une restructuration majeure a été annoncée avec la création de 6 pôles régionaux (Alger, Constantine, Blida, Oran, Béchar et Ouargla). Ces pôles visent à rapprocher la gestion du terrain et du citoyen.

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Enfin, Sonelgaz s’est fixé un défi technologique : atteindre le « zéro papier » d’ici la fin de l’année 2026, tout en développant sa branche Sonelgaz Internationale pour conquérir de nouveaux marchés à l’étranger et générer des devises.