Eté 2025 et baignade : le ministère de l’Intérieur met en garde les citoyens

Alors que les températures grimpent en ce mois de juillet, les autorités rappellent les risques liés à la baignade dans des lieux non surveillés. Le ministère de l’Intérieur appelle à la vigilance et à la responsabilité de tous.

Face à l’afflux massif de citoyens vers les plages et plans d’eau en cette période estivale marquée par des pics de chaleur, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a publié, ce vendredi 12 juillet, un communiqué exhortant les citoyens à éviter la baignade dans les sites non aménagés ou interdits d’accès.

Dans ce texte, les autorités soulignent que la sécurité des estivants doit rester une priorité, et insistent sur le fait que les zones non surveillées présentent un danger réel, en particulier pour les familles et les enfants. La baignade dans des lieux non autorisés ou dans des plages non surveillées expose à des risques de noyade, d’accidents ou de manque d’assistance en cas d’urgence.

« Dans un souci de prévention et de protection des vies humaines, nous appelons les citoyens à faire preuve de la plus grande prudence », indique le communiqué.

Le ministère invite chacun à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité, en se limitant aux zones balisées, encadrées par des maîtres-nageurs professionnels.

Chaque été, des drames évitables dans des zones interdites

La mise en garde du ministère n’est pas nouvelle : chaque saison estivale, des dizaines de personnes souvent des jeunes perdent la vie par noyade, principalement dans des endroits non autorisés à la baignade comme des retenues collinaires, des oueds, des barrages ou des plages rocheuses isolées.

Selon les bilans de la Protection civile, une grande majorité des cas de noyade survient dans des zones non surveillées, où aucune aide immédiate n’est disponible en cas de problème. Ces lieux peuvent cacher des dangers invisibles : courants forts, fond vaseux, obstacles submergés, ou encore absence de réseau mobile pour alerter les secours.

En réponse, les autorités locales multiplient les campagnes d’information et de prévention à l’approche de chaque week-end. Des pancartes signalant l’interdiction de baignade sont souvent visibles, mais trop souvent ignorées.

Par ailleurs, les rappels à la prudence lancés par les autorités prennent tout leur sens à la lumière des chiffres communiqués par la Protection civile. Les noyades restent une cause majeure de mortalité durant l’été. Au total, 214 décès par noyade ont été recensés, dont 131 dans des plages interdites à la baignade, preuve que les mises en garde répétées ne sont pas toujours suivies. À cela s’ajoutent 86 morts dans les plans d’eau, contre 73 l’année précédente, marquant une inquiétante progression.

Prévenir les noyades : adopter les bons réflexes pour un été en toute sécurité

Face à l’augmentation des accidents liés à la baignade, les autorités insistent sur la nécessité pour les citoyens d’adopter une attitude responsable. Pour que les plaisirs de l’eau ne se transforment pas en tragédie, quelques précautions doivent être intégrées dans les habitudes estivales.

Avant toute chose, il est vivement recommandé de se baigner uniquement dans les zones autorisées et surveillées, où la présence de maîtres-nageurs permet une intervention rapide en cas d’incident. Même si certaines plages non encadrées semblent accueillantes, elles peuvent dissimuler des dangers invisibles, comme des courants forts ou des fonds instables. Il est également essentiel d’éviter la baignade en solitaire, surtout dans des endroits isolés. Être accompagné permet non seulement de renforcer la vigilance, mais aussi de faciliter les secours en cas de besoin.

La surveillance des enfants doit être constante, même lorsque l’eau paraît calme ou peu profonde. Une inattention de quelques secondes peut suffire pour qu’un drame survienne. Il est donc impératif que les adultes gardent un œil permanent sur les plus jeunes, et ce, même lorsqu’ils portent des dispositifs de flottaison.

De plus, certaines règles simples de bon sens doivent être respectées. Il est déconseillé de se baigner immédiatement après un repas copieux, ou sous l’effet de l’alcool, qui peut altérer la vigilance. De la même manière, il convient de ne pas surestimer ses capacités physiques en mer : la fatigue peut survenir rapidement, surtout lorsqu’il fait très chaud.

Enfin, si les conditions météorologiques sont incertaines ou que la mer semble agitée, il vaut mieux renoncer temporairement à la baignade. Un moment de prudence vaut mieux qu’une prise de risque inutile. La prévention, l’anticipation et le respect des consignes sont les meilleurs alliés d’un été réussi, en toute sécurité.