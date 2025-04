Eté 2025 : interdiction d’entrée des voitures neuves par les ports d’Alger et d’Oran

En prévision de l’été 2025, les autorités algériennes ont adopté une série de mesures destinées à mieux encadrer l’arrivée des voyageurs par voie maritime. Dans un communiqué officiel, la Société nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) a annoncé qu’elle interdira désormais, du 15 juin au 15 septembre 2025, l’introduction de certains types de véhicules via les ports d’Alger et d’Oran.

Cette interdiction concerne les voitures neuves ou âgées de moins de trois ans dans le cadre de l’importation, les véhicules utilitaires de type fourgon, ainsi que les véhicules comportant plus de sept places. Cette mesure vise à réduire la pression sur les deux plus grands ports du pays, qui enregistrent chaque été un afflux très important de passagers et de véhicules, souvent à l’origine de longues files d’attente, de retards et de difficultés d’organisation.

À travers cette décision, les autorités cherchent à assurer un meilleur accueil aux familles qui voyagent pendant les vacances, tout en préservant la fluidité du trafic maritime et la sécurité des opérations portuaires.

Des alternatives proposées et une prise en charge des usagers

Pour éviter tout désagrément aux voyageurs concernés, les autorités ont proposé des alternatives concrètes. Les véhicules visés par cette interdiction pourront être acheminés à travers d’autres ports du pays, notamment ceux de Béjaïa, Skikda et Annaba. Moins saturés et mieux préparés à absorber ce type de trafic pendant la haute saison, ces ports constituent une solution adaptée pour les usagers souhaitant importer un véhicule cet été.

L’ENTMV a également invité les passagers ayant déjà réservé leurs billets vers Alger ou Oran, avec un véhicule désormais interdit, à se rapprocher des agences commerciales de la compagnie. Ils pourront modifier leur port d’arrivée ou demander un remboursement complet de leurs billets, sans frais supplémentaires. La société maritime affirme mobiliser ses équipes pour accompagner au mieux les voyageurs dans cette transition.

En anticipant les difficultés habituelles liées à la forte affluence estivale, cette décision s’inscrit donc dans une démarche d’organisation et d’amélioration des conditions de voyage. Elle reflète la volonté des autorités de mieux gérer les flux et d’assurer un accueil optimal aux familles venues passer leurs vacances en Algérie.