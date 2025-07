Eté 2025 : Air Algérie relance ses vols Charters vers l’Égypte et la Tunisie

Dans le cadre de son programme estival, Air Algérie multiplie les liaisons touristiques vers des destinations balnéaires prisées, renforçant ainsi son offre de vols charters à destination de l’Égypte et de la Tunisie.

Dans le sillage d’une demande croissante pour les séjours à l’étranger durant les mois de juillet à septembre, la compagnie nationale entend stimuler le tourisme algérien hors frontières. Cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à proposer des escapades accessibles, familiales et enrichissantes sur les plans culturel et balnéaire.

Air Algérie a relancé plusieurs lignes vers deux joyaux du littoral égyptien : Sharm el Sheikh et Hurghada. Connues pour leurs plages de sable blanc, leurs récifs coralliens spectaculaires et leurs complexes en formule « all inclusive soft », ces destinations enregistrent un regain d’intérêt notable auprès des touristes algériens.

Les vols sont alors assurés en Boeing 737-800, avec une capacité de 148 passagers, et sont programmés au départ de quatre grandes villes algériennes : Alger, Oran, Constantine et Annaba. Cette couverture géographique permet donc une accessibilité élargie et un confort optimisé sur des trajets de courte durée.

Retour attendu sur Djerba depuis Alger

Du côté tunisien, Djerba, surnommée « l’île aux mille plaisirs », fait son retour dans les offres estivales d’Air Algérie. Absente du programme de la compagnie depuis plusieurs années, cette destination emblématique est à nouveau desservie avec deux vols hebdomadaires prévus entre le 1er août et le 15 septembre, au départ d’Alger.

Alliant plages, patrimoine historique et art de vivre, l’île séduit ainsi un large public en quête de détente et de découvertes culturelles. Ces vols charters s’accompagnent de forfaits combinés incluant :

hébergement en hôtel,

transferts aéroport-hôtel,

assistance locale,

et formules adaptées aux familles et aux groupes.

Grâce à des partenariats renforcés avec des agences de voyage et des opérateurs hôteliers en Égypte et en Tunisie, Air Algérie propose des tarifs promotionnels pour cette saison estivale.

Ainsi, avec cette initiative, Air Algérie affirme son rôle de pont régional et de vecteur d’échanges culturels dans le bassin méditerranéen. En favorisant la mobilité touristique, la compagnie contribue à la redynamisation du tourisme intermaghrébin, tout en répondant aux attentes d’une clientèle algérienne en quête de dépaysement à proximité.

Tourisme en Méditerranée : la Tunisie et l’Égypte en pleine relance

Malgré les défis économiques, la Tunisie continue d’attirer des millions de visiteurs grâce à ses plages, son patrimoine et sa diversité régionale. Le pays veut désormais aller au-delà du balnéaire pour relancer durablement son secteur touristique.

Avec ses 1 300 kilomètres de littoral, ses hôtels en bord de mer et ses sites culturels hérités de l’Antiquité, la Tunisie reste une destination de choix pour les voyageurs européens et maghrébins. En 2023, le pays a accueilli près de 9 millions de touristes, une fréquentation en hausse, notamment en provenance d’Algérie, de France et d’Allemagne.

Les stations balnéaires de Djerba, Hammamet, Sousse ou encore Monastir continuent de jouer un rôle central dans cette dynamique. L’accessibilité des prix, la langue et la proximité culturelle séduisent un large public.

Consciente de la saturation du modèle balnéaire, la Tunisie s’efforce aujourd’hui de valoriser d’autres formes de tourisme : tourisme saharien dans le Sud (Tozeur, Douz), tourisme culturel à Kairouan, El Jem ou Carthage, tourisme de bien-être grâce à ses centres de thalassothérapie, ou encore écotourisme dans les régions intérieures. L’objectif est double : allonger la durée moyenne des séjours et mieux répartir les retombées économiques sur le territoire.

Après une décennie marquée par des troubles politiques et sécuritaires, la Tunisie veut retrouver sa place sur la scène touristique mondiale. Les autorités misent sur une meilleure communication digitale, la participation à des salons internationaux et l’amélioration de l’expérience client. Mais pour garantir un retour durable de la croissance, des efforts restent nécessaires en matière de qualité de service, de formation hôtelière et de transition écologique.

Égypte : Entre pharaons et mer Rouge, la reconquête d’un géant

Terre d’histoire et de soleil, l’Égypte continue de séduire les voyageurs du monde entier. Face à une reprise solide, le pays veut conjuguer modernité et héritage millénaire pour hisser son tourisme à un nouveau niveau. Pyramides de Gizeh, vallée des Rois, temples de Louxor ou d’Abou Simbel… l’Égypte reste l’un des rares pays où le tourisme culturel est aussi vivant. Malgré les crises du passé, le pays attire toujours un large public international en quête d’aventure, de découverte et d’histoire.

En 2023, plus de 13 millions de touristes ont foulé le sol égyptien, un chiffre en nette hausse. Les autorités espèrent même atteindre les 15 millions en 2025, grâce à une meilleure organisation du secteur et des projets ambitieux comme l’inauguration attendue du Grand Musée Égyptien.

Outre le Caire et les sites antiques, des villes comme Charm el-Cheikh, Hurghada ou Marsa Alam sur la mer Rouge attirent un tourisme balnéaire et de plongée sous-marine en plein essor. Le climat favorable toute l’année et les prix compétitifs en font une destination appréciée des Européens, des Russes ou encore des voyageurs du Golfe.

Par ailleurs, de nombreux projets hôteliers de luxe voient le jour, témoignant d’une volonté de capter une clientèle à haut pouvoir d’achat.

Pour maintenir cette dynamique, l’Égypte doit relever plusieurs défis : moderniser ses infrastructures, renforcer la sécurité, lutter contre le tourisme de masse non régulé, et mieux former ses acteurs locaux. Une attention particulière est portée à la digitalisation du secteur, au développement du tourisme intérieur et à la mise en valeur du patrimoine méconnu du pays.

L’Égypte demeure une destination unique au monde, entre passé prestigieux et avenir ambitieux. Si elle parvient à moderniser son offre sans perdre son âme, elle pourrait devenir l’un des leaders touristiques incontestés du monde arabe et au-delà.