Été 2025 : Air Algérie élargit son offre avec une nouvelle ligne vers la France

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, poursuit son expansion et prévoit l’inauguration, à partir de l’été prochain, d’une nouvelle ligne aérienne directe reliant l’aéroport d’Ahmed Ben Bella à Oran à celui de Lorraine à Metz.

L’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne, opérationnelle dès l’été 2025, s’inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie de renforcer son réseau international et de répondre à la demande croissante de sa clientèle.

Aéroport Lorraine : Air Algérie proposera une nouvelle ligne dès l’été 2025

L’annonce a été faite dans un premier temps par le consulat d’Algérie à Metz, puis confirmée par un nouveau communiqué de l’aéroport de Lorraine qui annonce la bonne nouvelle aux membres de la diaspora et aux voyageurs algériens.

Selon le communiqué, Air Algérie proposera, dans son programme estival, une nouvelle desserte reliant l’aéroport d’Ahmed Ben Bella à la ville de Metz en France. En effet, pour répondre à la demande de ses passagers, la compagnie aérienne prévoit un vol par semaine, programmé pour tous les mercredis, à partir du 2 avril jusqu’au 25 octobre 2025.

Par ailleurs, la programmation de ce vol en hiver dépendra des performances d’exploitation de cette ligne aérienne durant la saison estivale.

Vols Oran – Metz : voici les prix proposés par Air Algérie

Le vol inaugural est prévu pour le mercredi 2 avril 2025. Il est important de rappeler qu’en plus de cette nouvelle route aérienne, Air Algérie assure déjà de cet aéroport français au départ de la capitale Alger et depuis l’aéroport de Constantine.

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne nationale propose en vente ses billets de voyage à partir de 154,84 euros, le prix d’un aller simple, selon le tarif le plus bas du transporteur, notamment l’Économique PROMO. Par ailleurs, d’autres billets de voyage sont affichés en Économique Flex, et ce, au prix de 267.84 euros.

Les deux tarifs autorisent le transport d’un bagage à main de 10 kg en cabine et d’une pièce en soute de 23 kg en plus d’un bagage pour bébé de 10 kg. Les billets de voyage sont remboursables avant le départ et modifiables sous condition de payer des frais supplémentaires.

En revanche, ces deux tarifs n’autorisent pas l’enregistrement prioritaire et l’accès au Salon Première de la compagnie.

L’essentiel de l’article :

Air Algérie étend son réseau de liaisons internationales en proposant une nouvelle route directe entre Oran et Metz dès l’été 2025. Cette décision répond à une demande croissante de la part de sa clientèle, notamment de la diaspora algérienne établie en Lorraine ;

Le transporteur aérien propose une offre adaptée aux besoins des voyageurs en mettant en place un vol hebdomadaire entre Oran et Metz, du 2 avril au 25 octobre 2025 ;

Air Algérie propose des tarifs compétitifs pour cette nouvelle ligne, avec des billets à partir de 154,84 euros pour un aller simple en classe Économique Promo.

