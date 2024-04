Été 2024 : offre inratable sur les traversées de Corsica Linea vers Bejaïa et Skikda

La compagnie maritime Corsica Linea revient dans une nouvelle annonce pour faire part d’une nouvelle offre dédiée aux passagers algériens qui prévoient de voyager au départ de Sète vers les ports de Bejaïa et de Skikda, pendant la prochaine saison estivale.

Rappelons, le transporteur maritime avait précédemment lancé une offre similaire, pour ses traversées opérées par le navire Paglia Orba, au départ du port de Marseille.

Programme de fidélité Corsica Linea : offre imbattable sur les traversées Skikda et Bejaïa

Dans un nouveau communiqué, Corsica Linea annonce le lancement de l’opération Boost x 3 des points du programme de fidélité de la compagnie. Cette offre permet de cumuler trois fois plus de points, en réservant jusqu’au 26 avril, la traversée depuis et vers Sète. Et à destination de Bejaïa et de Skikda.

Par ailleurs, cette offre exclusive est réservée aux membres du programme Linea FID. Et elle est valable pour toutes les réservations effectuées avant le 26 avril 2024 et concerne les voyages programmés entre le 23 juin et le 10 septembre 2024.

Pour pouvoir profiter de cette offre, Corsica Linea indique que la réservation doit être effectuée avec le compte client Corsica Linea rattaché au programme sur son site de réservation, en appelant le centre d’appels de la compagnie. Ou encore en prenant contact avec l’une des agences de voyages agréées.

Voici comment tripler vos points ?

De plus, en réservant une ou plusieurs traversées concernées par l’opération ; les points relatifs à cette réservation sont multipliés par trois. Les points bonus boostés seront crédités. Notamment, le mois suivant la réalisation de la traversée par le membre du programme. Par ailleurs, voici comment tripler vos points grâce à ce programme :

Connexion au compte client de Corsica Linea ou prendre contact avec le centre d’appels. Ou avec une agence de voyages ;

Si vous n’êtes pas membres du Linea FID, il convient de s’inscrire à ce programme ;

Réserver les traversées 2024 depuis et vers Sète et validez la réservation ;

depuis et vers Sète et validez la réservation ; trois fois plus de points vous seront crédités une fois votre traversée réalisée !

