Eté 2024 : mesures de Tebboune pour améliorer l’accueil de la diaspora et des touristes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé mercredi une réunion importante du Conseil des ministres. Cette réunion, consacrée à un projet de loi sur les assurances, a également abordé des questions touchant divers secteurs. Le communiqué officiel du Conseil des ministres a détaillé les sujets principaux discutés.

Tebboune a insisté sur l’importance de bien préparer la saison estivale 2024, et ce en mettant en avant plusieurs mesures pour améliorer l’accueil des touristes et des citoyens algériens résidant à l’étranger.

Une Commission nationale a été mise en place pour faciliter les investissements dans de nouvelles structures touristiques, car les régions côtières, malgré leurs atouts naturels, souffrent d’un manque d’infrastructures. Cette initiative vise à combler ce déficit et à dynamiser le secteur touristique.

Le président a ordonné une révision des prix des services touristiques afin qu’ils soient accessibles aux familles algériennes. Cette mesure vise à promouvoir le tourisme intérieur et à encourager les citoyens à découvrir leur propre pays.

Le Chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a également insisté sur l’application stricte de la loi contre le courtage saisonnier sur les plages. Il a réaffirmé le principe de gratuité des plages le long du littoral algérien, un principe qui doit être respecté sans exception.

Qu’en est-il du projet de loi sur les assurances ?

Le projet de loi relatif aux assurances a été un autre point central de la réunion. Cependant, Tebboune a décidé de reporter ce projet pour un réexamen approfondi. Il a souligné la nécessité d’une organisation plus précise, conformément aux instructions données.

Le président a affirmé que le secteur des assurances est étroitement lié à la souveraineté nationale. Il a insisté sur le fait que le projet de loi doit être exempt de toute lacune pour éviter les erreurs passées qui ont nui au trésor public.

Tebboune a ordonné un contrôle permanent et périodique de l’activité des sociétés d’assurances. Cela vise à garantir la transparence et la fiabilité des opérations dans ce secteur crucial. Le président a souligné l’importance de se concentrer sur les services plutôt que sur la simple collecte de fonds. Il a critiqué les méthodes faciles de gain rapide, prônant une approche plus durable et bénéfique pour les citoyens.

Une autre recommandation clé a été l’élargissement des domaines d’assurances pour inclure d’autres spécialités. Cette diversification permettrait de mieux répondre aux besoins variés des assurés.

Enfin, le projet de loi devrait inclure une exigence de résidence sur le sol algérien pour les propriétaires de sociétés d’assurances. Cette mesure vise à garantir un meilleur contrôle et une plus grande transparence dans le secteur.