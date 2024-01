Été 2024: le PDG d’Air Algérie annonce jusqu’à 50 % de réduction sur les prix des billets

Le PDG d’Air Algérie, Yacine Benslimane, a présenté les projets de sa compagnie aérienne, en ce mardi 23 janvier, devant la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration et la commission des finances et du budget, de l’APN.

S’exprimant lors de cette rencontre, Benslimane a évoqué, le renforcement de la flotte nationale, l’ouverture de nouvelles lignes aériennes, mais aussi le lancement de nouvelles promotions.

Air Algérie annonce des promotions pour l’été 2024

Lors de son passage devant les commissions de l’APN, Yacine Benslimane a confirmé que les tarifs des billets de la compagnie aérienne nationale ont enregistré une baisse significative et des promotions importantes lors de la précédente saison estivale.

Pour l’année 2024, Le PDG d’Air Algérie a annoncé que sa compagnie a tracé un plan stratégique, qui prévoit des réductions, sur les prix des billets de voyage, allant jusqu’à 50 %, en prévision de l’été 2024. Ces promotions s’appliqueront sur les tarifs des vols depuis l’international vers l’Algérie, mais surtout sur les destinations regroupant les plus importantes communautés algériennes.

Rappelons, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a, aussi, ordonné l’application des promotions sur les prix des vols programmés pour le ramadan prochain. Et ce, pour permettre à la diaspora de passer le mois sacré sur le territoire national.

Renforcement du programme des vols d’Air Algérie

Par ailleurs, dans la suite de son discours devant les commissions de l’APN, le patron d’Air Algérie a fait part des projets de sa compagnie concernant l’ouverture de sept nouvelles lignes aériennes, au cours du quatrième trimestre de l’année en cours.

Au sujet du programme des vols d’Air Algérie, Benslimane a fait part de la programmation de 516 vols par semaine, pour l’été 2024, soit une augmentation de 22% des vols de la compagnie par rapport à la précédente saison. Par ailleurs, Air Algérie prévoit jusqu’à 69 liaisons par semaine au niveau du Maghreb, et prévoit 26 vols vers le Liban.

De plus, en ce qui concerne le programme des vols du transporteur aérien pour desservir le continent africain, Air Algérie a programmé un total de 32 vols par semaine. Air Algérie œuvre aussi pour augmenter ses fréquences à destination du Canada pour atteindre 10 rotations par semaine, et envisage aussi d’augmenter le nombre de ses vols vers la Chine, pour atteindre quatre liaisons par semaine.

Le remboursement des billets de voyage, non utilisé pendant la crise pandémique du Covid-19, a été évoqué par le directeur commercial d’Air Algérie, ors de son passage devant la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration. Ce dernier a fait part du remboursement de 213 000 billets d’une valeur totale de 2.54 milliards de dinars. Par ailleurs, Air Algérie poursuit toujours le traitement de ces demandes de rebroussement.

