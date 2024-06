Été 2024 : le ministre inaugure plusieurs piscines publiques à Alger

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire Brahim Merad, a inauguré aujourd’hui, samedi, plusieurs piscines publiques à l’occasion du début de la saison estivale.

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Alger, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de l’Intérieur a évalué les préparatifs pour la saison estivale 2024.

Pour cette occasion, Ibrahim Merad a inauguré 6 nouvelles piscines à Alger, faisant partie des 41 nouvelles piscines mises en service au niveau national.

Par ailleurs, 40 autres piscines, récemment rénovées, seront également ouvertes. De plus, la construction de 102 nouvelles piscines à travers différentes communes du pays débutera officiellement.

Selon les informations diffusées par la télévision publique, plus de 32 000 enfants des régions des Hauts Plateaux et du Sud bénéficieront de programmes de camps d’été. En outre, plusieurs terrains de sport de proximité et espaces de loisirs seront inaugurés.

Ouverture des plages autorisées à la baignade à Alger pour la saison estivale 2024

Le wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a annoncé jeudi l’ouverture de 61 plages autorisées à la baignade à travers la wilaya. Tous les équipements nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de la saison estivale de cette année.

Dans son discours lors de l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), qui incluait une présentation sur les préparatifs de la saison estivale 2024, M. Rabehi a souligné que, pour concrétiser les orientations des hautes autorités du pays visant à encourager le tourisme local et à assurer le confort des citoyens, des inspections des plages ont été effectuées. Des travaux nécessaires ont été réalisés en parallèle au lancement de vastes campagnes de nettoyage et d’élimination des points noirs, en plus du renforcement du système de collecte et de transport des déchets.v

Les efforts déployés dans ce cadre ont permis d’ouvrir 61 plages autorisées à la baignade et de mobiliser 3 500 agents pour garantir la surveillance et la sécurité. De plus, des équipements ont été mis en place pour assurer l’éclairage, la propreté et la collecte des déchets, ainsi que des dispositifs spécifiques pour permettre aux personnes à besoins spécifiques d’accéder aux plages.