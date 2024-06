Eté 2024 : l’Algérienne des Autoroutes dévoile un plan spécial pour la saison estivale

L’Algérienne des Autoroutes (ADA) a récemment dévoilé un plan ambitieux pour l’été 2024. Objectif : garantir sécurité et confort sur le réseau autoroutier national pendant la saison estivale.

Face à l’afflux attendu sur les routes pendant l’été, l’ADA a mis en place un plan spécial intitulé “Plan de Sécurité et d’Accompagnement sur les Autoroutes Été 2024”. Ce plan vise à assurer des conditions optimales pour tous les usagers.

Dans ce cadre, plusieurs mesures ont été adoptées. Des équipes de patrouille seront présentes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prêtes à intervenir rapidement en cas d’urgence ou d’accident. Cette vigilance permanente sera possible grâce à une étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale et les services de la Protection Civile.

L’ADA met également un accent particulier sur la surveillance continue des tunnels, notamment ceux de l’autoroute et de la pénétrante de Béjaïa. Des équipes d’intervention seront positionnées jour et nuit pour garantir la sécurité des véhicules et des usagers en cas de danger. Un dispositif de maintenance d’urgence sera également activé si nécessaire.

Services essentiels et aires de repos

Pour améliorer le confort des voyageurs, l’ADA assurera la disponibilité de tous les services essentiels dans les stations-service en partenariat avec Naftal. De plus, les aires de repos existantes seront ouvertes pour permettre aux usagers de faire des pauses régulières et ainsi éviter la fatigue au volant.

Des opérations de maintenance préventive seront menées régulièrement pour maintenir la propreté et le bon état des routes. Ces mesures visent à offrir une expérience de conduite sûre et agréable tout au long de l’été.

Pour la mise en œuvre de ce plan, l’ADA a mobilisé 16 centres de soutien et de sécurité routière répartis sur l’ensemble du réseau autoroutier. Ces centres fonctionneront en permanence, assurant une réponse rapide et efficace à tout moment.

Par ailleurs, l’ADA a déployé 300 agents de patrouille et 500 agents de maintenance, soutenus par un équipement conséquent. Ce dernier comprend 100 véhicules de patrouille, 55 véhicules de maintenance, 9 camions industriels pour le nettoyage, 3 camions-citernes, 35 camions équipés de grues et 3 camions d’aspiration d’eau.

Le succès de ce plan repose sur une collaboration étroite avec différentes autorités et services. La coordination avec la Gendarmerie Nationale et les services de la Protection Civile est essentielle pour assurer une réponse rapide en cas d’incidents sur les routes.

Préparation pour un été fluide et sûr

Avec ces mesures, l’ADA se prépare à gérer l’augmentation du trafic estival et à offrir aux usagers une expérience de conduite sécurisée et confortable. En anticipant les besoins des voyageurs et en mettant en place des équipes prêtes à intervenir, l’ADA vise à minimiser les perturbations et à maximiser la sécurité.

L’été est une période critique pour les déplacements, et l’ADA met tout en œuvre pour que les trajets se déroulent sans encombre. Les usagers peuvent ainsi profiter de leurs voyages en toute sérénité, sachant que des équipes dédiées veillent sur leur sécurité.

Pour conclure, le plan d’été 2024 de l’ADA témoigne d’un engagement fort envers la sécurité et le confort des usagers. Grâce à une combinaison de surveillance continue, d’intervention rapide et de services essentiels, l’ADA se positionne comme un acteur clé pour des déplacements estivaux sûrs et agréables.