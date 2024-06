Eté 2024 – forte demande en électricité : Sonelgaz met en place un plan spécial

Sonelgaz se prépare pour un été de forte demande énergétique, avec un plan d’action complet pour renforcer le réseau électrique pour assurer la saison des grandes chaleurs.

En effet, en prévision de l’été 2024 et de la demande énergétique accrue durant cette période, le groupe Sonatrach a lancé plusieurs projets d’investissement. L’objectif: assurer un approvisionnement suffisant en électricité et une continuité de service.

Selon Khalil Hadna, porte-parole officiel, Sonatrach s’est engagée à renforcer le réseau dans le cadre des préparatifs estivaux. Un important plan de travaux a ainsi été mis en œuvre pour consolider l’infrastructure électrique nationale.

Hadna a dévoilé les détails d’un plan visant à améliorer le transport d’électricité via des postes sources, transformateurs et centrales mobiles. Pas moins de 16 wilayas prioritaires ont été ciblées, dont Alger, Sétif, Tizi Ouzou, Constantine, Tlemcen, Biskra, Ouargla, Jijel, Bouira, Béjaïa, Relizane, M’Sila, Skikda, Blida et Tipaza.

Des investissements majeurs pour l’été 2024

En outre, quarante-sept grandes installations de production ont été mises en service. Entre 80 et 100% des travaux sont achevés sur 245 autres sites. Sonelgaz Distribution a également finalisé son plan dédié aux installations moyenne tension avec 687 transformateurs et 2054 km de lignes électriques.

Ces importants déploiements reflètent la détermination de Sonatrach à garantir la sécurité énergétique durant la période estivale. Le groupe public multiplie ainsi les efforts afin de répondre à la demande domestique croissante en électricité.

Pour conclure, cette stratégie d’anticipation démontre aussi la volonté de moderniser et renforcer durablement les infrastructures énergétiques algériennes. Des investissements majeurs ont été consentis pour assurer un approvisionnement stable et fiable à tous les Algériens pendant l’été 2024.