Été 2024 : ETUSA lance plusieurs lignes de bus à l’occasion de la saison estivale

Avec l’arrivée de l’été, les journées s’allongent et les températures grimpent, incitant les citoyens à rechercher des moyens de profiter pleinement de la saison estivale. Pour répondre à cette demande croissante de mobilité vers les lieux de loisirs, la société de transport ETUSA a inauguré de nouvelles lignes de bus facilitant l’accès aux plages et aux parcs.

Cette initiative vise à offrir aux citoyens un accès facile et pratique à des destinations estivales populaires, rendant les escapades balnéaires et les sorties en famille plus accessibles.

ETUSA a lancé une nouvelle ligne de bus reliant Hammedi à Boumerdès Plage, en passant par Ouled Heddadj. Cette initiative vise alors à offrir aux citoyens un accès facile et pratique aux plages durant cette période estivale.

Ainsi, les départs depuis Hammedi sont programmés à 09h00, 12h00 et 15h00, tandis que les retours depuis Boumerdès Plage sont prévus à 18h00 et 21h00.

Le prix du billet aller-retour est fixé à 200 dinars algériens, rendant cette escapade balnéaire abordable pour tous.

ETUSA : nouvelles lignes vers Dounia Parc

En parallèle, ETUSA a également mis en place deux nouvelles lignes de bus vers Dounia Parc, un lieu de détente prisé des familles algériennes.

Ces lignes permettent alors aux familles de profiter d’un espace vert pour se divertir et se ressourcer.

Les nouvelles lignes partent de la Place du 1er Mai et de la Place des Martyrs, desservant toutes deux Dounia Parc.

Le service commence à 19h00 et se termine à minuit, offrant ainsi une option de loisirs en soirée pour les familles.

Ces nouvelles lignent faciliteront alors l’accès aux lieux de loisirs pendant l’été. En offrant des options de transport public pratiques et économiques, ETUSA contribue à rendre les loisirs estivaux plus accessibles.