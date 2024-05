Eté 2024 : “aucune hausse des prix des climatiseurs ne sera tolérée”, Zitouni

En visite de travail et d’inspection à Annaba, Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, a été accueilli à l’usine TCL Electronics Algérie. Il a profité de cette occasion pour aborder à nouveau le dossier des climatiseurs. Lors d’un échange avec le directeur général de l’entreprise, le ministre a fermement déclaré qu’aucune hausse des prix des climatiseurs ne sera tolérée, surtout pas pendant la saison estivale.

En effet, le ministre a insisté sur la nécessité d’avoir un stock suffisant et de maîtriser les prix. Tayeb Zitouni a rappelé les augmentations de prix de l’année passée, où chaque hausse de température a été suivie d’une hausse des prix des climatiseurs. Il a précisé que tous les producteurs ont affirmé que ces augmentations étaient exceptionnelles et non habituelles. Un climatiseur initialement estimé à 60 000 DA a été vendu à 120 000 DA, ce qui a été jugé inacceptable.

De plus, le ministre a annoncé un changement de stratégie cette année. Une fiche devra être remplie par les producteurs, indiquant le prix de revient, le prix de vente, le réseau de distribution, et le point de vente. Ces fiches incluront aussi la marge bénéficiaire de chaque intervenant. L’objectif est d’intégrer toutes ces informations dans une plateforme pour suivre les prix appliqués. Cette méthode concerne tous les producteurs de climatiseurs.

Tayeb Zitouni a expliqué que cette approche vise à éviter toute confusion. Avec des données claires, il sera possible d’identifier les responsables en cas d’augmentation des prix. Le ministre a également interpellé le wali de Annaba, présent lors de la visite, en soulignant que chaque acteur de la chaîne, du producteur au point de vente, doit assumer ses responsabilités.

Nouvelle stratégie pour éviter les hausse de prix des climatiseurs

En outre, le ministre a détaillé la nouvelle stratégie à l’intention du patron de TCL Electronics. Le producteur devra fournir le prix du climatiseur au moment de sa vente à l’usine, ainsi que la marge estimée. Il est également nécessaire d’identifier les distributeurs et de connaître leur marge, ainsi que celle des grossistes, jusqu’au prix final au point de vente. Cette transparence permettra de remonter la chaîne en cas d’augmentation des prix, pour en identifier la source.

Pour conclure, en adoptant cette stratégie, Tayeb Zitouni espère qu’il n’y aura pas de nouvelles flambées des prix cet été, comme ce fut le cas l’année précédente. Plusieurs citoyens s’étaient plaints de la hausse inexplicable des prix des climatiseurs durant les grandes chaleurs. Le ministre est déterminé à mettre fin à ces pratiques.