Été 2022 : Top 3 des meilleures piscines sur Alger

Quand arrive l’été avec ses fortes chaleurs, la quête ultime pour tout un chacun, c’est trouver un endroit qui offre une vivifiante fraicheur. En règle générale, les gens choisissent de partir à la plage, profiter du grand bleu… Mais il y en a qui, désirant plus de confort et de tranquillité, préfèrent se rendre dans les piscines et les parcs aquatiques.

Si vous faites partie de cette seconde catégorie et que vous envisagez de passer un séjour de vacances à Alger, nous avons sélectionné pour vous ces trois adresses. Que vous soyez à la quête du meilleur rapport qualité-prix ou d’un endroit luxueux, cette palette devrait vous orienter dans votre choix.

Green Club, le meilleur rapport qualité-prix

Situé dans le site historique du Djenane Lakhdar (El Madania), non loin de Maqam Echahid, le complexe aquatique et de loisirs Green Club propose l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la capitale.

Le complexe dispose d’une piscine pour adultes et enfants, de lieu de restauration et organise des événements en tout genre (projection de films, diffusion de matchs, soirées musicales…).

La piscine est ouverte tous les jours, de 10 h à 19 h. Les tarifs d’accès proposés pour cet été 2022 sont les suivants :

Adultes (simple) : 3000 DA (transat parasol + table basse)

3000 DA (transat parasol + table basse) Adulte (VIP) : 5000 DA

5000 DA Couples : 5000 DA

5000 DA Enfants (5 à 12 ans) : 2000 DA (transat + nourriture)

2000 DA (transat + nourriture) Enfants moins de 5 ans : gratuit

Kiffan Club, la piscine pour ado

Le Kiffan club, situé à Bordj El Kiffan, est l’un des parcs aquatiques les plus prisés en Algérie. Il a ouvert ses portes en l’an 2000 et dispose d’une capacité d’accueil de 2000 personnes.

Le parc offre aussi une restauration variée (collations, pizzas, grillades et pleins d’autres bonnes choses), mais le point noir, c’est l’interdiction de faire entrer la nourriture, même pas une bouteille d’eau. Pour la saison estivale 2022, le Kiffan Club ouvre de 10 h à 18 h et propose les tarifs et les formules suivantes :

Accès adulte : 2000 DA

2000 DA Accès Enfant (-1,40 m) : 1200 DA

1200 DA Passe famille : 5 accès adultes 1700 DA/personne + 5 accès enfants 900 DA/personne (total 13 000 DA)

5 accès adultes 1700 DA/personne + 5 accès enfants 900 DA/personne (total 13 000 DA) Team carte : 10 accès adultes 1700 DA/personne (total 17 000 DA)

Saint George, meilleure Piscine premium sur Alger

Pour les personnes qui recherchent un maximum de confort, dans des piscines 5 étoiles, une adresse a retenu notre attention. Il s’agit de la piscine El Yasmine de l’hôtel El Djazaïr (Ex Saintt George). Celle-ci offre les tarifs les plus avantageux de tous les hôtels 5 étoiles. En effet, le prix d’accès est fixé à 4000 DA par personne adulte. Concernant les couples, il est de 7500 DA pour les deux membres. Pendant l’été, la piscine est ouverte de 9 h à 20 h. Lors des snacks, disponibles de 11 h à 22 h 30, les clients pourront déguster une variété de grillades et de brochettes.

S’agissant des prix de la nourriture, c’est assez cher. Par exemple, un simple burger frittes dépasse les 2000 dinars algériens. En plus de cela, la piscine interdit aux visiteurs d’apporter leur nourriture.

D’un autre côté, si l’on compare avec la piscine de l’hôtel Sofitel d’Alger, le choix est vite fait puisque le prix de cette dernière est trois fois plus, soit 12.000 dinars. De ce fait, nous pourrons la classer parmi les piscines les plus chères de l’Algérois.