Été 2022 : nouvelle stratégie de lutte contre les incendies

L’été 2021, a été marqué par des incendies sans précédent qui ont emporté des dizaines de vies et détruit des milliers d’hectares de terres. Tous les Algériens se souviennent de ce mois d’Août 2021, où plusieurs wilayas du pays se sont embrasées durant des jours.

Djamel Touahria, Directeur général des Forêts, a révélé l’élaboration d’une nouvelle stratégie de lutte contre les incendies de forêt, en plus d’ouvrir plusieurs pistes forestières qui contribueront au succès des interventions d’extinction des incendies.

Djamel Touahria, qui était l’invité de la matinale de la Chaîne 2 de la Radio Nationale, a mis l’accent sur l’élaboration d’une nouvelle stratégie de lutte contre les incendies de forêt au cours de cet été au niveau de toutes les wilayas, en impliquant les citoyens et les associations intéressées par la protection des richesses forestières et en coordination avec la protection civile, afin d’éviter le scénario qu’a connu l’Algérie l’année dernière.

Il a ajouté que « toutes les capacités ont été mobilisées pour éviter les incendies de forêt en initiant le processus d’épuration des forêts et de construction de réservoirs d’eau », ajoutant que « ses services ont installé des camions d’intervention rapide équipés pour éteindre les incendies au niveau de 40 wilayas, en plus de tours de contrôle pour envoyer des avertissements en cas d’incendie. »

À l’approche de la saison estivale, Djamel Touahria a appelé les citoyens, qui préfèrent les loisirs dans les forêts, à protéger les espaces boisés en évitant d’allumer des feux dans le but de préparer un barbecue, qu’il considérait comme la principale cause des incendies.

D’autre part, en ce qui concerne la campagne nationale de reboisement, le Directeur général des Forêts a déclaré qu’elle « est en cours et a permis jusqu’à présent la plantation d’environ 800 000 arbres en coordination avec plusieurs associations ».

Plus de 9 000 secouristes pour lutter contre les incendies de forêt

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a adopté une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les incendies, qui comprendra le recrutement de plus de 9 400 aides, selon ce que le ministre du Secteur a confirmé. En effet, le 10 mai 2022, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a révélé, alors qu’il supervisait l’installation du Comité national de protection des forêts. Le secteur a installé un « dispositif opérationnel » spécial, en prévision de la campagne de prévention des incendies pour l’année 2022.

Cet appareil opérationnel comprend 401 tours de contrôle, 513 divisions mobiles, 63 camions citernes d’approvisionnement en eau et 3 261 points d’eau. Dans le cadre du même dispositif, 1019 ateliers ont été mobilisés avec un nombre de 9 481 agents pouvant être recrutés en cas d’extrême nécessité.

L’an dernier, des incendies de forêt ont détruit plus de 100 000 hectares de couverture végétale au niveau de 21 wilayas, comme l’a expliqué le ministre.