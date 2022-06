Eté 2022 : le ministère du Tourisme met en place de nouvelles mesures

Comme chaque année, dès que l’été arrive, le ministère du Tourisme met en place les mesures nécessaires pour que la saison estivale se déroule dans de bonnes conditions. Pour cet été, le ministère du Tourisme a décidé d’intervenir pour venir en aide et alléger le coût pour les citoyens ayant un salaire bas ou moyen, afin de leur permettre de pouvoir s’offrir des vacances d’été.

Le ministère du Tourisme a donné le coup de départ de la saison estivale le 01 juin dernier. La première mesure adoptée est d’autoriser les citoyens à mettre en location leurs maisons, ce qui se faisait illégalement auparavant et causait divers problèmes aux locataires.

La seconde annonce du ministère du tourisme, concerne les citoyens ayant un salaire moyen, leur permettant de profiter d’une saison estivale économique, ce dernier a décidé de mettre en location les chambres des cités universitaires des wilayas du littoral.

De plus, la banque Al Salam avec la participation d’une des agences touristiques, a mis à la disposition des citoyens algériens le livret « Siyahati » pour qu’ils puissent passer un agréable été en réglant leurs dépenses par facilité.

Un expert en tourisme réagit aux mesures prises par le ministère du tourisme

L’expert en Tourisme, Ali Moncer, affirme dans sa déclaration à « Echourouk », que la mise en location des chambres des cités universitaires peut impacter positivement le secteur touristique, mais uniquement dans le cas où tout se passe dans l’ordre.

Il ajoute également qu’on est un peu en retard si on prévoit d’appliquer ces nouvelles mesures à partir de cet été. En effet, ce genre de projet doit être discuté et préparé au moins un mois avant la saison estivale. Ainsi, il a proposé de commencer par mettre en location les chambres d’une seule cité université, et si les résultats sont positifs, l’opération pourra se poursuivre.

L’expert en tourisme s’est également exprimé sur les personnes qui mettent en location leurs propres maisons ou appartements, et du fait que tout se fait en l’absence des lois pour assurer la sécurité des locataires.

Ali Moncer, propriétaire de l’agence touristique « Monsieur voyage » qui est basée à Batna, propose aux hôtels de collaborer avec les agences touristiques dans le but de baisser les tarifs jusqu’à 30% durant la période estivale. De ce fait, les hôtels vont recevoir plus de clients et les agences de voyage vont bénéficier de plus d’offres d’emploi. Il conclut en affirmant que ces hôtels refusent de collaborer avec les agences touristiques.