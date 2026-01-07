États-Unis : une lourde caution imposée aux demandeurs algériens de visa

Une nouvelle mesure américaine vient compliquer l’accès au visa pour les ressortissants algériens. Le Département d’État des États-Unis a officiellement ajouté l’Algérie à la liste des pays dont les citoyens devront désormais verser une caution financière importante pour obtenir un visa d’entrée sur le territoire américain. Cette décision s’inscrit dans un durcissement global de la politique migratoire des États-Unis.

Les Algériens concernés par une nouvelle exigence financière

Selon un communiqué publié mardi 6 janvier par le Département d’État américain, les ressortissants algériens figurent désormais parmi les citoyens de 38 pays soumis à l’obligation de verser une caution pour l’obtention d’un visa de type B1/B2, destiné aux voyages touristiques ou d’affaires. À compter du 21 janvier 2026, tout Algérien éligible à ce type de visa pourra se voir imposer une caution comprise entre 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars, déterminée lors de l’entretien consulaire. Cette somme vient s’ajouter aux frais habituels de demande de visa.

Une mesure visant à limiter les dépassements de séjour

Les autorités américaines expliquent cette décision par la volonté de lutter contre les dépassements de durée de séjour et l’immigration irrégulière. La liste des pays concernés a été établie à partir d’un rapport du Département de la Sécurité intérieure sur les taux de dépassement des visas. L’Algérie rejoint ainsi plusieurs pays africains concernés par cette mesure, dont le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Gabon ou encore l’Angola.

Le Département d’État précise que la caution ne doit être payée qu’après instruction explicite d’un agent consulaire. Le versement se fait exclusivement via la plateforme officielle Pay.gov, à l’aide du formulaire I-352 du Département de la Sécurité intérieure. Les autorités américaines mettent en garde : tout paiement effectué sans autorisation préalable de l’agent consulaire ne sera pas remboursé, même en cas de refus de visa. De plus, le paiement de la caution ne garantit en aucun cas l’obtention du visa. Après l’obtention du visa, les voyageurs concernés devront impérativement entrer et sortir des États-Unis via des aéroports précis, notamment Boston, New York JFK et Washington Dulles. Le non-respect de cette condition peut entraîner un refus d’entrée sur le territoire américain.

Dans quels cas la caution est-elle remboursée ?

La caution versée pourra être intégralement restituée dans trois situations :

si le voyageur quitte les États-Unis avant ou à la date limite de séjour autorisée,

s’il n’entre finalement pas sur le territoire américain avant l’expiration de son visa,

ou si l’entrée lui est refusée au point de contrôle frontalier.

En revanche, tout dépassement de séjour entraînera la perte définitive de la caution. Cette nouvelle exigence financière représente un obstacle majeur pour de nombreux Algériens souhaitant voyager légalement aux États-Unis. Elle marque une étape supplémentaire dans le durcissement des conditions d’accès au visa américain et pourrait réduire significativement le nombre de demandes en provenance d’Algérie.

