États-Unis : une juge ordonne l’expulsion de Mahmoud Khalil vers l’Algérie ou la Syrie

Une juge américaine a ordonné l’expulsion de Mahmoud Khalil, un étudiant qui a dirigé des manifestations propalestinnienes à l’université de Colombie. La magistrate de Louisiane a justifié sa décision par une irrégularité dans la demande de titre de séjour de ce militant algérien d’origine palestinienne. Cette décision s’inscrit dans un contexte où Donald Trump cherche à réprimer le mouvement de soutien à la Palestine dans les camps universitaires.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans les cercles militants. Une juge américaine a en effet exigé l’expulsion de Mahmoud Khalil, une figure imminente des manifestations propalestinnienes. Cette expulsion, ordonnée vers l’Algérie ou la Syrie, est un coup dur pour le mouvement de soutien à la Palestine.

Mahmoud Khalil a été au cœur de la couverture médiatique aux États-Unis, où il s’est imposé comme un leader vocal et respecté. La décision judiciaire, rendue publique le 17 septembre 2025, a suscité de vives réactions. Cependant, tout n’est pas perdu. La décision est susceptible d’appel.

Une juge américaine ordonne l’expulsion du militant d’origine algérienne Mahmoud Khalil

Une juge de Louisiane, Jamee Comans, a ordonné l’expulsion de Mahmoud Khalil. Selon elle, sa demande de titre de séjour comportait « une irrégularité« . Il devra être expulsé des États-Unis vers l’Algérie ou la Syrie, selon l’arrêt prononcé le 12 septembre 2025.

Pour rappel, Mahmoud Khalil avait été arrêté le 8 mars dernier à New York par la police fédérale des frontières et incarcéré en Louisiane. Il avait été libéré le 21 juin 2025, mais sa procédure d’expulsion était toujours en cours.

L’administration de Donald Trump, cherchant à museler le mouvement de soutien à la Palestine sur les campus universitaires, a accusé le militant Mahmoud Khalil de « soutien au Hamas« . Khalil est considéré comme une figure emblématique de cette répression.

« Présenter délibérément de manière inexacte les faits«

Par ailleurs, la juge a estimé que les irrégularités dans la demande de titre de séjour de Mahmoud Khalil n’étaient pas le fruit d’une erreur ou d’un manque de connaissance. Selon elle, il s’agissait d’une tentative délibérée de présenter « de faux faits« .

En réponse à son ordre d’expulsion, Mahmoud Khalil a déclaré à l’Union américaine pour les libertés civiles que cette décision ne lui surprenait pas. Il y voit une mesure de rétorsion de l’administration de Trump, en raison de sa liberté d’expression.

