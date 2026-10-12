3 000 dollars offerts aux enfants migrants : la nouvelle politique migratoire de Trump

Selon une révélation de Bloomberg, le gouvernement américain proposerait une prime financière aux migrants pour les inciter au départ volontaire. Mais au-delà du montant, c’est le cadre de cette offre qui suscite une vague d’indignation : elle s’applique dès l’âge de cinq ans et s’accompagne d’un compte à rebours strict. Un moyen de pression inédit qui pousse de nombreuses familles à renoncer à leur droit d’asile.

Payer les migrants pour les inciter au départ ? C’est la nouvelle mesure choc attribuée à Donald Trump par le média américain Bloomberg. Pour durcir sa politique migratoire, l’administration américaine proposerait une prime de 3 000 dollars à chaque migrant acceptant de quitter volontairement le territoire américain. Une stratégie controversée qui suscite une vive indignation.

Un dispositif similaire était déjà en place depuis plusieurs mois, mais il proposait un montant inférieur et ne s’adressait qu’aux mineurs d’au moins 14 ans.

3 000 dollars offerts à des migrants dès 5 ans pour leur faire quitter le territoire américain ?

Désormais élargi aux enfants dès l’âge de 5 ans, ce dispositif alerte vivement les associations de défense des droits humains. La proposition, directement formulée par un juge ou un avocat de l’ICE (la police de l’immigration), s’apparente à une stratégie d’intimidation : assortie d’un délai très court, l’offre sous pression devient quasi impossible à refuser pour des mineurs vulnérables.

À l’approche des élections de mi-mandat, la priorité de Donald Trump est de faire baisser artificiellement les statistiques migratoires. Une posture analysée par le politologue Douglas Yates comme une simple opération de séduction électorale. Selon lui, alors que le président américain s’était engagé à stopper l’immigration illégale, l’effectivité de ces versements à des mineurs reste incertaine : la mesure tient d’abord du calcul politique.

Derrière ce resserrement, des consignes internes. L’encadrement du Bureau exécutif de l’examen de l’immigration (EOIR) demande aux juges de plafonner à 21 jours les reports d’audience concernant ces enfants. Aucune note de service publique ne formalise cette orientation. Auparavant, les magistrats disposaient d’une marge bien plus large : de trois à six mois, rappellent d’anciens juges.

L’ironie de la situation n’échappe à personne. Pendant que les audiences s’enchaînent, la durée moyenne de rétention de ces jeunes par les autorités fédérales a franchi le cap des 180 jours en juillet. Les partisans de la politique de l’administration Trump invoquent pourtant la nécessité d’en finir avec des dossiers interminables : le délai médian de traitement approchait alors 2 400 jours, soit plus de six ans.

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Une machine judiciaire sous pression du chiffre

Les mineurs arrivés seuls, dont l’âge s’échelonne de quelques mois à 17 ans, constituent près de la moitié des enfants engagés dans une procédure migratoire, d’après les chiffres compilés par l’organisation californienne Mobile Pathways. Pour eux, le taux de renouvellement des délais s’est effondré : proche de 80 % au tout début du second mandat de Donald Trump, il est tombé à 46 % en juin.

La pression sur les magistrats est tangible. En juin, la juge en chef Teresa Riley a inauguré l’envoi d’e-mails hebdomadaires saluant les tribunaux et les juges les plus productifs. Un message du 29 juin annonçait même la diffusion du nombre de dossiers bouclés par magistrat, afin que chacun puisse se situer face à ses collègues. Beaucoup de ces juges, fraîchement recrutés, viennent de la justice militaire et connaissent mal le droit migratoire. Cette logique du rendement s’inscrit dans une refonte plus large de la politique américaine, déjà visible dans le durcissement des conditions d’accès à la Green Card.

Sollicité par Bloomberg, l’EOIR refuse de commenter les décisions individuelles. Sa porte-parole Kathryn Mattingly défend néanmoins une priorité : traiter vite tous les dossiers. « Tout retard inutile nuit à la fois aux étrangers dont les demandes sont fondées et au public américain qui souhaite voir les étrangers dont les demandes ne sont pas fondées expulsés le plus rapidement possible », assure-t-elle.

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