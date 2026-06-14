États-Unis : l’Algérien Farouk Dey prend les rênes d’une prestigieuse université californienne

Un universitaire algérien est désormais à la tête de l’une des plus prestigieuses institutions de la Silicon Valley. Officiellement investi jeudi 11 juin, le professeur Farouk Dey prend ainsi les rênes de l’Université de Palo Alto, en Californie, un peu plus d’un an après son élection à la présidence.

Natif de Boufarik, dans la wilaya de Blida, Farouk Dey prend la tête de la Palo Alto University en tant que 4e président. Situé en plein cœur de la Silicon Valley, cet établissement privé est une référence dans le domaine des sciences comportementales.

Élu en mars 2025, le professeur algérien a été officiellement installé dans ses fonctions le jeudi 11 juin 2026. La cérémonie d’investiture s’est déroulée à la Mountain Winery de Saratoga, en Californie.

Le professeur algérien Farouk Dey élu président de l’université Palo Alto aux États-Unis

Cet événement a marqué le point d’orgue d’une semaine de festivités, organisée du 8 au 13 juin par l’Université de Palo Alto pour son 50ème anniversaire. Une cérémonie d’investiture qui a particulièrement marqué les esprits dès son ouverture, notamment en présence de plusieurs personnalités.

D’ailleurs, le Consul Général d’Algérie à San Francisco a pris part à la cérémonie d’investiture de Farouk Dey, nommé quatrième président de l’Université de Palo Alto lors de cet événement organisé à la Mountain Winery de Saratoga, en Californie.

À cette occasion, le Consulat général d’Algérie à San Francisco a salué chaleureusement cette brillante réussite. Cette nomination témoigne de l’excellence des talents algériens sur la scène académique mondiale.

Qui est Farouk Dey ?

D’après sa biographie officielle consultable sur le site de l’Université de Palo Alto, Farouk Dey s’est imposé comme une référence pour ses recherches sur le développement de carrière, le « life design », la mobilité sociale ainsi que l’évolution du monde du travail.

Désormais aux commandes de l’institution américaine, le professeur originaire de Blida y déploie sa vision centrée sur la dignité humaine face aux défis de l’intelligence artificielle et aux mutations sociales qui en découlent. Avant de prendre les rênes de l’établissement californien, son parcours l’a mené à occuper diverses fonctions de direction au sein d’universités aussi prestigieuses que Johns Hopkins, Stanford ou encore Carnegie Mellon.

Doctorat de l’Université de Floride en poche et fort de plusieurs diplômes de grands établissements américains, Farouk Dey est devenu un intervenant incontournable lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de l’éducation et l’adaptation des structures universitaires aux révolutions technologiques.

Son accession à la présidence de la Palo Alto University vient ainsi couronner une brillante carrière académique menée au sein des plus prestigieux établissements d’enseignement supérieur américains.

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