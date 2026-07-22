États-Unis : la caution pour les visas touche à sa fin… ou est-ce seulement le début ?

Alors que le programme pilote du Département d’État touche officiellement à sa fin ce 5 août 2026, l’incertitude plane. Conditionner l’octroi d’un visa B-1/B-2 au dépôt d’une garantie de 5 000 à 15 000 dollars s’est-il révélé efficace pour juguler les dépassements de séjour ? L’heure des comptes a sonné pour les autorités américaines, qui devront trancher entre l’abandon ou la pérennisation d’une mesure particulièrement dissuasive.

Depuis le janvier 2026, l’Algérie figure parmi les 38 pays ciblés par la nouvelle mesure du Département d’État américain exigeant une garantie financière pour l’obtention d’un visa B1/B2 (tourisme et affaires). En fonction de l’évaluation faite lors de l’entretien consulaire, les demandeurs éligibles doivent désormais s’acquitter d’une caution de 5 000 à 15 000 dollars, une somme obligatoire qui s’ajoute directement aux frais habituels de la demande.

Cependant, à titre exceptionnel pour la Coupe du monde 2026, les États-Unis ont suspendu l’exigence de la caution visa pour les détenteurs de billets. Cette dérogation avait pour objectif d’alléger la facture des supporters internationaux et à faciliter leur venue pour le Mondial.

🟢 À LIRE AUSSI : Envie d’éviter 12 mois d’attente pour un visa américain ? La nouvelle mesure de Trump

Vers la fin ou le renouvellement de la caution visa pour les États-Unis ?

Bien que le programme pilote de caution pour les visas américains touche théoriquement à sa fin le 5 août 2026, tout indique qu’il ne s’agit que d’une étape. À l’issue d’une évaluation cruciale de ses résultats, les autorités américaines s’orientent très probablement vers un renouvellement, voire une pérennisation définitive du dispositif.

Pour rappel, l’administration américaine n’a eu de cesse de renforcer ce dispositif, étendant la mesure à 50 pays dès avril 2026 avec l’intégration de nouvelles nations comme la Tunisie et l’Éthiopie. Cet élargissement continu, opéré à seulement quelques mois de l’échéance officielle, témoigne d’une nette volonté de pérenniser et d’exploiter pleinement ce système plutôt que d’y renoncer.

Cette date d’échéance marque la fin de la période d’essai légale de 12 mois. À ce terme, le Département d’État suspendra temporairement le prélèvement de nouvelles cautions sous cette règle spécifique, le temps d’analyser l’impact du dispositif sur la conformité des voyageurs et les taux de dépassement de séjour.

Que se passe-t-il pour les cautions déjà versées ?

Le texte officiel prévoit explicitement la possibilité de prolonger, d’ajuster ou de pérenniser la mesure en fonction des résultats obtenus. Au vu de la ligne ferme de l’administration actuelle en matière d’immigration, la majorité des experts s’accordent à dire que le programme sera reconduit sous une forme similaire, voire inscrit définitivement dans la réglementation.

Pour les personnes ayant déjà versé une caution, l’échéance du 5 août 2026 est sans impact sur leurs obligations. Le Département d’État a confirmé que l’ensemble des cautions déposées restent pleinement valides et actives au-delà de cette date, leur remboursement ou leur saisie définitive demeurant strictement conditionné au respect des règles de sortie du territoire américain.

🟢 À LIRE AUSSI : Les États-Unis envisagent de bannir les ressortissants de 39 pays : l’Algérie est-elle sur la liste ?