États-Unis – Algérie : le chargé d’affaires Mark Shapiro de retour à Alger

Les États-Unis en Algérie ont désormais un nouveau chef de mission par intérim. Désigné chargé d’affaires par le président américain Donald Trump, Mark Shapiro est arrivé à Alger, selon une annonce officielle de l’ambassade US.

Sa prise de fonctions intervient dans un contexte de réorganisation de l’appareil diplomatique engagé à Washington depuis janvier 2025.

Ambassade des États-Unis en Algérie : le chargé d’affaires Mark Shapiro arrive à Alger

C’est l’Ambassade des États-Unis en Algérie qui a confirmé l’information ce mardi 3 mars sur ses réseaux sociaux.

Dans son message, l’ambassade écrit : « L’ambassade des États-Unis en Algérie salue le retour du chargé d’affaires Mark Schapiro et sa famille à Alger. Nous aspirons à continuer à faire progresser les relations bilatérales entre les États-Unis et l’Algérie sous sa direction ».

La représentation évoque un « retour », Mark Shapiro ayant déjà exercé à Alger entre 2007 et 2009. Avant cette nouvelle affectation, il occupait les fonctions de chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Malte.

En l’absence d’un ambassadeur nommé, il assure la direction de la mission diplomatique américaine à Alger. À ce stade, aucune annonce officielle ne précise si un ambassadeur de plein exercice sera désigné prochainement.

Une nomination dans le cadre d’un changement diplomatique décidé par Donald Trump

La désignation de Mark Shapiro s’inscrit dans un mouvement plus large engagé après le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier 2025.

En décembre dernier, 29 chefs de postes diplomatiques à l’étranger ont été informés de la fin de leurs fonctions. Parmi eux figurait Elisabeth Moore Aubin, ambassadrice en Algérie depuis 2022.

Au moment d’annoncer ces changements, le Département d’État américain avait précisé qu’un ambassadeur est « un représentant personnel du président et qu’il est du droit du président de s’assurer qu’il dispose dans ces pays de personnes qui font avancer le programme America First ».

Mark Shapiro exerce ainsi comme chargé d’affaires, fonction qui consiste à diriger l’ambassade en l’absence d’un ambassadeur titulaire.

Enfin, avec l’arrivée de Mark Shapiro, les États-Unis en Algérie entrent dans une nouvelle séquence, en attendant d’éventuelles décisions supplémentaires de l’administration américaine.