État d’urgence sanitaire déclaré en Afrique : 34 pays déjà touché par l’épidémie de mpox

L’Afrique est en proie à une grave épidémie de variole du singe, ce qui a poussé l’Union africaine à déclarer l’état d’urgence sanitaire. Cette décision, annoncée hier (mardi 13 août 2024), fait suite à une propagation rapide du virus dans plusieurs pays du continent, notamment en République démocratique du Congo.

Selon Jean Kasenya, le président de l’Africa CDC, l’agence de santé de l’Union africaine, « Le mpox a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers notre continent… J’annonce, le coeur lourd mais avec un engagement indéfectible envers notre peuple, envers nos citoyens africains, que nous déclarons le mpox comme une urgence de santé publique« . Ces déclarations ont été relayées par plusieurs médias internationaux.

Les données des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies révèlent qu’à ce jour, 34 pays africains ont signalé des cas où sont considérés comme étant à « haut risque ». Depuis janvier 2022, plus de 38 400 cas de variole du singe et 1456 décès ont été enregistrés sur le continent.

Kasenya a souligné que « cette déclaration n’est pas une simple formalité, mais un appel clair à l’action. C’est une reconnaissance du fait que nous ne pouvons plus réagir, nous devons être proactifs dans nos efforts pour contenir et éliminer cette menace. »

Qu’est-ce que le mpox ou variole du singe ? Comment se fait la transmission ?

La variole du singe, ou mpox pour utiliser sa dénomination officielle, est une maladie infectieuse causée par un virus de la famille des poxvirus. Bien que son nom évoque les primates, c’est en réalité chez les rongeurs que le virus circule le plus fréquemment. Cette appellation historique est quelque peu trompeuse, car les singes ne sont que des hôtes occasionnels de cette maladie.

La variole du singe se transmet principalement de deux manières :

De l’animal à l’homme : La consommation de viande infectée, crue ou mal cuite, ainsi que le contact avec des animaux malades sont les principales voies de transmission dans les régions endémiques.

La consommation de viande infectée, crue ou mal cuite, ainsi que le contact avec des animaux malades sont les principales voies de transmission dans les régions endémiques. De personne à personne : Le virus se propage par contact étroit avec les lésions cutanées d’une personne infectée, par les gouttelettes respiratoires lors de la toux ou des éternuements, et potentiellement par contact avec des objets contaminés tels que des vêtements, de la literie ou des objets personnels.

Les femmes enceintes représentent un groupe à risque particulier, car le virus peut être transmis au fœtus par voie placentaire ou lors de l’accouchement. Les nouveau-nés, les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées sont également plus vulnérables aux formes graves de la maladie.

Quels sont les symptômes de la variole du singe ?

La variole du singe, ou mpox, se manifeste par des symptômes similaires à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et fatigue. Une éruption cutanée caractéristique apparaît ensuite, évoluant de petites taches rouges à des pustules remplies de liquide, puis à des croûtes.

Ces lésions sont souvent localisées sur le visage, les paumes des mains et les plantes des pieds, mais peuvent également toucher la bouche, les organes génitaux et l’anus. La période d’incubation varie de 5 à 21 jours, et la maladie dure généralement 2 à 4 semaines.

Comment se fait la prise en charge ?

Le traitement de la variole du singe est principalement symptomatique. Les personnes infectées doivent être isolées pour éviter la contagion. Les traitements visent à soulager les symptômes (fièvre, douleurs) et à prévenir les complications.

Dans certains cas, des médicaments antiviraux peuvent être prescrits. Il est important de ne pas gratter les lésions pour éviter les surinfections et de ne pas prendre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).

La prévention de la variole du singe repose sur :

L’isolement des personnes infectées : Le port d’un masque chirurgical et le respect des gestes barrières sont essentiels.

: Le port d’un masque chirurgical et le respect des gestes barrières sont essentiels. La vaccination : Un vaccin est disponible et recommandé pour les personnes à risque élevé d’exposition.

Un vaccin est disponible et recommandé pour les personnes à risque élevé d’exposition. Les gestes barrières : Se laver fréquemment les mains, tousser ou éternuer dans son coude, éviter de se toucher le visage et de partager des objets personnels sont des mesures simples mais efficaces.

Rappelons qu’en 2022, l’Algérie avait été épargnée par l’épidémie de variole du singe qui avait touché de nombreux pays africains. La vigilance reste de mise pour éviter toute nouvelle vague de contamination dans le pays.

En résumé, la variole du singe est une maladie infectieuse transmissible. Les symptômes sont caractéristiques et incluent une éruption cutanée spécifique. Le traitement est principalement symptomatique et l’isolement est essentiel pour limiter la propagation du virus. La vaccination et le respect des gestes barrières sont les meilleurs moyens de se protéger.