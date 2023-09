Etat des pelouses du CTN Sidi Moussa : Belmadi dénonce un coup prémédité

Après avoir annulé sa conférence de presse, prévu hier matin, Djamel Belmadi s’est exprimé devant les médias cet après-midi avant le départ à Constantine pour entamer le stage du mois de septembre. Le sélectionneur national a évoqué plusieurs points.

D’emblée, Belmadi parle des deux matchs internationaux, respectivement face à la Tanzanie le 7 septembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN-2023, et au Sénégal en amical, le 12 septembre à Dakar.

« Le match face à la Tanzanie sera, certes, sans enjeu pour nous, mais un très bon test, d’autant plus qu’on aura en face un adversaire condamné de gagner pour se qualifier à la CAN-2023. C’est un bon match de préparation en prévision de la CAN car on va affronter des adversaires du même niveau ». Dira-t-il.

« Face au Sénégal, ce sera un match amical, mais aux allures d’un match officiel. Ce sera un test révélateur face à l’une des meilleures sélections du continent, qui a battu le Brésil lors de la dernière date FIFA. On va jouer en déplacement et dans un stade plein, on va sans doute en tirer de riches enseignements ». A-t-il ajouté.

Les pelouses du CTN de Sidi Moussa dans un piteux état, un coup prémédité ?

Prévu initialement au centre technique national de Sidi Moussa, puis délocalisé à la ville tunisienne Tabarka, le stage de la sélection nationale se déroulera finalement à Constantine. Et ce, suite à l’intervention du MJS, dans une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre la fin de la semaine écoulée.

Dans sa déclaration aux médias algériens, le sélectionneur national a commenté le piteux état dans lequel se trouvent les pelouses du CTN. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait allusion à un coup prémédité. Et pour cause, ce n’est pas la première fois que ça se produit.

« Les pelouses du CTN de Sidi Moussa se trouvent dans un mauvais état. Et face à cette situation, on était contraint de délocaliser le stage. Il faut poser la question aux responsables qui est derrière la dégradation de l’état des pelouses du CTN (…) En tout cas, ce n’est pas nouveau, ce n’est pas la première fois que je trouve les pelouses du CTN dans un mauvais état ». A-t-il déclaré.